Прямой эфир

СМИ: украинский конфликт завёл ЕС в тупик – Европа стала полностью зависеть от США

09 декабря 2022 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Америка не упускает возможности получить выгоду из любого кризиса. Конфликт в Украине завел ЕС в тупик, в результате чего европейские страны впали в полную зависимость от США. Об этом написали журналисты сербской газеты «Политика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: украинский конфликт завёл ЕС в тупик – Европа стала полностью зависеть от США-1

Вашингтон неоднократно обращался к европейцам с призывом поддержать Киев поставками оружия, что в результате привело к военному ослаблению самого Евросоюза. И европейцам не осталось ничего другого, как закупать новое оружие, конечно, у американцев. Поэтому военно-промышленный комплекс США расцвел. Заработать удалось и на санкциях. Европа больше не может покупать дешевый российский газ. В качестве альтернативы Вашингтон предложил свой, но в несколько раз дороже. Однако все это нарушило отношения двух партнеров настолько, что в Европе уже начали задумываться о целесообразности такого партнерства.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции беспокоятся о зиме-2024. Проблем с закупками газа станет больше?
09 декабря 2022 13:50

Во Франции беспокоятся о зиме-2024. Проблем с закупками газа станет больше?

Сотрудники The New York Times начали масштабную забастовку
09 декабря 2022 10:28

Сотрудники The New York Times начали масштабную забастовку

Британцы не смогут отапливать дома? Вот какой прогноз сделали эксперты
09 декабря 2022 10:25

Британцы не смогут отапливать дома? Вот какой прогноз сделали эксперты