Америка не упускает возможности получить выгоду из любого кризиса. Конфликт в Украине завел ЕС в тупик, в результате чего европейские страны впали в полную зависимость от США. Об этом написали журналисты сербской газеты «Политика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вашингтон неоднократно обращался к европейцам с призывом поддержать Киев поставками оружия, что в результате привело к военному ослаблению самого Евросоюза. И европейцам не осталось ничего другого, как закупать новое оружие, конечно, у американцев. Поэтому военно-промышленный комплекс США расцвел. Заработать удалось и на санкциях. Европа больше не может покупать дешевый российский газ. В качестве альтернативы Вашингтон предложил свой, но в несколько раз дороже. Однако все это нарушило отношения двух партнеров настолько, что в Европе уже начали задумываться о целесообразности такого партнерства.