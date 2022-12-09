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Во Франции беспокоятся о зиме-2024. Проблем с закупками газа станет больше?

09 декабря 2022 13:50
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Новости Франции. Во Франции уже паникуют по поводу следующей зимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Париже считают, что ситуация с поставками газа в Европу будет еще напряженнее.  

Во Франции беспокоятся о зиме-2024. Проблем с закупками газа станет больше?-1

Как следствие – проблем с его закупками станет значительно больше. Об этом заявила глава Комитета по регулированию энергетики во Франции Эммануэль Варгон. Она также отметила, что готовиться к отопительному сезону 2024-го нужно уже сейчас. И это несмотря на то, что во Франции зависимость от импорта газа несколько ниже, чем во многих других европейских государствах. Тем не менее страна нуждается в голубом топливе не меньше. Ведь газ нужен как минимум для отопления домов и нормальной работы предприятий.  

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# Кризис в ЕС # Эммануэль Варгон # Новости Франции # Фотофакт

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