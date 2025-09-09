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Новости по тегу #Безработица в ЕС

В странах ЕС с начала 2025-го о планах прекратить работу объявили 72 крупных предприятия
09 сентября 2025 10:37

В странах ЕС с начала 2025-го о планах прекратить работу объявили 72 крупных предприятия

Уровень безработицы в Литве выше, чем в среднем по ЕС – Евростат
04 августа 2025 19:47

Уровень безработицы в Литве выше, чем в среднем по ЕС – Евростат

В Польше зафиксирован всплеск массовых увольнений
25 апреля 2025 11:44

В Польше зафиксирован всплеск массовых увольнений

В Финляндии растёт безработица – в феврале показатель превысил 9%
26 марта 2025 06:46

В Финляндии растёт безработица – в феврале показатель превысил 9%

В прибалтийских республиках продолжает расти уровень безработицы
12 февраля 2025 07:08

В прибалтийских республиках продолжает расти уровень безработицы

В Чехии растёт уровень безработицы
11 февраля 2025 06:31

В Чехии растёт уровень безработицы

Безработица в Германии достигла самого высокого уровня за последние 10 лет
03 февраля 2025 11:01

Безработица в Германии достигла самого высокого уровня за последние 10 лет

Безработица в Литве продолжает расти
12 января 2025 10:43

Безработица в Литве продолжает расти

Поляки массово лишаются работы
16 июля 2024 07:57

Поляки массово лишаются работы

Более 2,5 млн жителей Германии не имеют работы
04 января 2024 12:36

Более 2,5 млн жителей Германии не имеют работы

Безработица в Эстонии растёт девятую неделю подряд
22 ноября 2023 08:25

Безработица в Эстонии растёт девятую неделю подряд

Число безработных в Германии составляет 2,5 млн человек
09 ноября 2023 19:52

Число безработных в Германии составляет 2,5 млн человек