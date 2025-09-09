Новости по тегу #Безработица в ЕС

Крах европейской автоиндустрии не за горами.
Особенно тяжелая ситуация в сельской местности, где 70-80 % длительно неработающих – люди старшего возраста.
Так, сильный всплеск массовых увольнений зафиксирован в марте. Об этом говорится в отчете центрального статуправления страны.
По статистике, количество незанятых в экономике выросло на 43 тысячи по сравнению с прошлым годом.
Так, в Литве уровень безработицы достиг 7 %, что оставило без средств к существованию тысячи человек.
Только за месяц уровень безработицы увеличился на 0,2 %.
Количество людей, вынужденных искать работу, выросло почти до 3 миллионов человек.
Печальную тенденцию отмечает служба занятости Прибалтийской республики.
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