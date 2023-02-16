Пётр Петровский назвал три причины приезда Байдена в Польшу

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим внеплановое интервью с Александром Лукашенко и выясним, откуда в Украине появился нацизм. В гостях политический аналитик Петр Петровский и историк, публицист Евгений Спицын.

Петр Петровский, политолог:

Для чего Байден летит в Польшу? Тут несколько факторов. Первый фактор – потому что он боится ехать в Киев. Там же Зеленский молился, постился, требовал, чтобы приехал Байден в Киев, навестил. Он боится, служба безопасности запрещает. Второй момент – они же сказали, что туда танки, боеприпасы и прочее будут поставлять. А кто будет обслуживать это все? На какой территории? Жешув, Люблин – точки уже определены. Байден едет смотреть, как денежки осваиваются. Третий фактор (особый фактор) – это милитаризация самой Польши вдоль наших границ. Это нам определенный значок, что Байден поддерживает этот милитаристский курс.

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