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Анджей Дуда назвал предстоящий визит Байдена знаком гарантии безопасности Польши

17 февраля 2023 10:28
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Разумеется, то, что происходит вокруг границ Союзного государства, лидеров двух стран не может не беспокоить. Агрессивная политика Запада свой градус не снижает. В Польше в эти дни готовятся к приезду Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящий визит американского лидера Анджей Дуда называет знаком гарантии безопасности Польши.

Анджей Дуда назвал предстоящий визит Байдена знаком гарантии безопасности Польши-1

Юлия Алексеюк, СТВ:
Видимо, он на эту встречу возлагает большие надежды. Среди тем для обсуждения, конечно же, помощь Украине. Самое любопытное, что присутствие Владимира Зеленского на этой встрече формулируют так: «если будет необходимость, то он прибудет». Получается, дела чужой страны пока что намерены обсуждать сторонние люди. Но США не привыкать сунуть нос, куда не надо, а Польше – неадекватно себя вести.

Анджей Дуда назвал предстоящий визит Байдена знаком гарантии безопасности Польши-4

В свою очередь, Беларусь предлагает совсем другой разговор. Александр Лукашенко накануне во время разговора с журналистами пригласил Джо Байдена в Минск, если тот действительно заинтересован в урегулировании конфликта на Украине.

«Даже Путин подлетит». Лукашенко пригласил Байдена в Минск на переговоры.

Настроена ли Америка на такой диалог? Вопрос остается открытым. Пока там продолжают обсуждать не способы разрешения конфликта, а поставки Киеву оружия. Тем временем, белорусский лидер предлагает различные варианты, в том числе встречу Байдена и Путина. При желании присоединиться может и Зеленский. Минск, в отличие от Варшавы, предлагает ему решать самостоятельно. Тем более, что Александр Лукашенко гарантировал украинскому президенту безопасный коридор.

Анджей Дуда назвал предстоящий визит Байдена знаком гарантии безопасности Польши-7

Отметим, встреча с журналистами во Дворце Независимости в графике президента была незапланированной. На разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику.

Война и мир, геополитика и экономические провокации. О чем с Лукашенко говорили иностранные журналисты?

Анджей Дуда назвал предстоящий визит Байдена знаком гарантии безопасности Польши-10

Так или иначе, закрытых тем не было, в общей сложности разговор длился более трех часов. Его телеверсию смотрите завтра, 18 февраля, в 19:00 на телеканале «Беларусь 1».

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Джо Байден # Владимир Зеленский # Владимир Путин # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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