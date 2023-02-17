Анджей Дуда назвал предстоящий визит Байдена знаком гарантии безопасности Польши
Разумеется, то, что происходит вокруг границ Союзного государства, лидеров двух стран не может не беспокоить. Агрессивная политика Запада свой градус не снижает. В Польше в эти дни готовятся к приезду Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящий визит американского лидера Анджей Дуда называет знаком гарантии безопасности Польши.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Видимо, он на эту встречу возлагает большие надежды. Среди тем для обсуждения, конечно же, помощь Украине. Самое любопытное, что присутствие Владимира Зеленского на этой встрече формулируют так: «если будет необходимость, то он прибудет». Получается, дела чужой страны пока что намерены обсуждать сторонние люди. Но США не привыкать сунуть нос, куда не надо, а Польше – неадекватно себя вести.
В свою очередь, Беларусь предлагает совсем другой разговор. Александр Лукашенко накануне во время разговора с журналистами пригласил Джо Байдена в Минск, если тот действительно заинтересован в урегулировании конфликта на Украине.
«Даже Путин подлетит». Лукашенко пригласил Байдена в Минск на переговоры.
Настроена ли Америка на такой диалог? Вопрос остается открытым. Пока там продолжают обсуждать не способы разрешения конфликта, а поставки Киеву оружия. Тем временем, белорусский лидер предлагает различные варианты, в том числе встречу Байдена и Путина. При желании присоединиться может и Зеленский. Минск, в отличие от Варшавы, предлагает ему решать самостоятельно. Тем более, что Александр Лукашенко гарантировал украинскому президенту безопасный коридор.
Отметим, встреча с журналистами во Дворце Независимости в графике президента была незапланированной. На разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику.
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Так или иначе, закрытых тем не было, в общей сложности разговор длился более трех часов. Его телеверсию смотрите завтра, 18 февраля, в 19:00 на телеканале «Беларусь 1».
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