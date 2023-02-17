Португалия отменяет выдачу «золотых» виз

Власти Португалии прекращают выдачу «золотых» виз из-за жилищного кризиса в стране на фоне спекуляций с недвижимостью.

Страна больше не будет предоставлять вид на жительство в обмен на покупку инвестиции и недвижимости. Такое заявление сделал премьер-министр Португалии Антониу Кошта, приводит его слова ТАСС.

С 2012 года, с момента запуска программы, в Португалии выдано свыше одиннадцати тысяч видов на жительство, страна получила инвестиций на более чем 6 млрд евро. Сообщается, что в лидерах по получению «золотых» виз были граждане КНР, Бразилии и США.