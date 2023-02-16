Была ли антирусскость изначально заложена в украинский советский проект? Ответил историк Евгений Спицын

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим внеплановое интервью с Александром Лукашенко и выясним, откуда в Украине появился нацизм. В гостях политический аналитик Петр Петровский и историк, публицист Евгений Спицын.

Евгений Спицын, историк, публицист, общественный деятель:

Родился этот проект, конечно, не в головах большевиков. Родился он задолго до прихода большевиков к власти. Конкретная реализация этого проекта началась сразу после развала Российской империи – в марте-апреле 1917 года.

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