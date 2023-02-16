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Была ли антирусскость изначально заложена в украинский советский проект? Ответил историк Евгений Спицын

16 февраля 2023 18:50
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим внеплановое интервью с Александром Лукашенко и выясним, откуда в Украине появился нацизм. В гостях политический аналитик Петр Петровский и историк, публицист Евгений Спицын.

Григорий Азаренок, СТВ:
Русофобия, антирусскость, антиРоссия изначально были в украинский советский проект заложены?

Была ли антирусскость изначально заложена в украинский советский проект? Ответил историк Евгений Спицын-1

Евгений Спицын, историк, публицист, общественный деятель:
Родился этот проект, конечно, не в головах большевиков. Родился он задолго до прихода большевиков к власти. Конкретная реализация этого проекта началась сразу после развала Российской империи – в марте-апреле 1917 года.

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# История # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Спицын # Фотофакт

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