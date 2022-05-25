Коммуналка выросла в 6 раз, инфляцию замалчивают. Как по Западу бьют собственные санкции?
Санкционные грабли больно бьют по США и Еврозоне. Энергетический и продовольственный кризис уже не в силах скрывать западные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены на топливо, продукты питания и коммунальные услуги – самая популярная тема для обсуждения в социальных сетях. Обзоры магазинных полок с заоблачными ценниками снимают во Франции, Германии, Великобритании и Прибалтике. При этом рейтинги мировых политиков соразмерно народному негодованию стремятся вниз. Ситуация вынуждает отдельных дипломатов намекать на «нейтралитет» Украины и диалог с Россией.
Как работает санкционный бумеранг, разбиралась Ксения Худолей.
За что боролись, на то и напоролись. Как ни крути, а народная мудрость актуальна вне времени, политики и санкций. Пока мировая пресса лезет из кожи вон, обслуживая дипломатические тылы, на авангард медиапространства выходит простой народ. Выходит с похудевшим кошельком и очень круглыми от удивления глазами.
«Мне пришлось поставить свою машину и ходить пешком». Как простые люди за границей реагируют на кризис? Подробности тут.
Как ни пытайся вывести в топ новостных лент «Путин виноват», наружу все равно всплывает горькая экономическая правда. Санкции Запада отрикошетили от адресата и ударили по жителям США и Еврозоны. Крупнейший британский телеканал констатирует: завтрак британца с прошлого года подорожал на 40 фунтов. 22 % домохозяйств сейчас едва сводят концы с концами. А растущие цены на регулярные покупки беспокоят 9 из 10 опрошенных. Daily Mail не скрывает: Германия планирует перевести простаивающие угольные электростанции в резерв на случай перебоев с поставками газа. The Guardian предательски признается: официальная статистика по инфляции отличается от реальной минимум на 4 %. Семья с двумя детьми переплачивает за жизнь в Королевстве по 400 фунтов в месяц. В Литве, Латвии и Эстонии в 6 раз выросла коммуналка. В Киеве за килограмм (вот-вот дефицитной) соли просят 3 доллара. Как тут не вспомнить эти слова.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Зерно сегодня – это практически новое золото или нефть. Читайте здесь.
Александр Лукашенко:
Эти безумные в Европе санкции против России, и нас туда за компанию, чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Год потерпим. А дальше, вот увидите, они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали. Ну что тут скажешь? Кошки отдыхают. Подробнее.
Много ли ступенек осталось лететь Джо по управленческой лестнице вниз? Вопрос риторический, если учесть, что на этой неделе рейтинг американского чуда скатился до 36 %. До полного антирекорда осталось всего 3. Не с того ли Еврокомиссия до сих пор возится с упаковкой шестого пакета санкций для России, а соответственно и для нас? Пойти на попятную куда разумнее. Пример коллегам уже показал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Бывший госсекретарь США считает, что Украине лучше всего стать мостом между Россией и Европой. Читать здесь.
То, как элегантно переобувается Европа, наверняка заметили украинские беженцы. Понимающая Прибалтика изначально взвинтила цены за аренду жилья до 700 евро, а теперь планирует удивить гостей новыми цифрами – бизнес-сезон на балтийском побережье никто отменять не собирается. Эстония вообще не стала кокетничать и разместила почти 2 000 украинских военных беженцев на пассажирском лайнере. Видимо, с намеком: пора отчаливать. А вырученные за пару месяцев «гривны» Европе самой есть куда потратить. Например, на хлеб, соль и топливо.
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