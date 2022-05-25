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Коммуналка выросла в 6 раз, инфляцию замалчивают. Как по Западу бьют собственные санкции?

25 мая 2022 18:26
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Санкционные грабли больно бьют по США и Еврозоне. Энергетический и продовольственный кризис уже не в силах скрывать западные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены на топливо, продукты питания и коммунальные услуги – самая популярная тема для обсуждения в социальных сетях. Обзоры магазинных полок с заоблачными ценниками снимают во Франции, Германии, Великобритании и Прибалтике. При этом рейтинги мировых политиков соразмерно народному негодованию стремятся вниз. Ситуация вынуждает отдельных дипломатов намекать на «нейтралитет» Украины и диалог с Россией.

Как работает санкционный бумеранг, разбиралась Ксения Худолей.

Коммуналка выросла в 6 раз, инфляцию замалчивают. Как по Западу бьют собственные санкции?-1

За что боролись, на то и напоролись. Как ни крути, а народная мудрость актуальна вне времени, политики и санкций. Пока мировая пресса лезет из кожи вон, обслуживая дипломатические тылы, на авангард медиапространства выходит простой народ. Выходит с похудевшим кошельком и очень круглыми от удивления глазами.

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Коммуналка выросла в 6 раз, инфляцию замалчивают. Как по Западу бьют собственные санкции?-4

Как ни пытайся вывести в топ новостных лент «Путин виноват», наружу все равно всплывает горькая экономическая правда. Санкции Запада отрикошетили от адресата и ударили по жителям США и Еврозоны. Крупнейший британский телеканал констатирует: завтрак британца с прошлого года подорожал на 40 фунтов. 22 % домохозяйств сейчас едва сводят концы с концами. А растущие цены на регулярные покупки беспокоят 9 из 10 опрошенных. Daily Mail не скрывает: Германия планирует перевести простаивающие угольные электростанции в резерв на случай перебоев с поставками газа. The Guardian предательски признается: официальная статистика по инфляции отличается от реальной минимум на 4 %. Семья с двумя детьми переплачивает за жизнь в Королевстве по 400 фунтов в месяц. В Литве, Латвии и Эстонии в 6 раз выросла коммуналка. В Киеве за килограмм (вот-вот дефицитной) соли просят 3 доллара. Как тут не вспомнить эти слова.

Коммуналка выросла в 6 раз, инфляцию замалчивают. Как по Западу бьют собственные санкции?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Зерно сегодня это практически новое золото или нефть. Читайте здесь.

Коммуналка выросла в 6 раз, инфляцию замалчивают. Как по Западу бьют собственные санкции?-10

Александр Лукашенко:
Эти безумные в Европе санкции против России, и нас туда за компанию, чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Год потерпим. А дальше, вот увидите, они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали. Ну что тут скажешь? Кошки отдыхают. Подробнее.

Коммуналка выросла в 6 раз, инфляцию замалчивают. Как по Западу бьют собственные санкции?-13

Много ли ступенек осталось лететь Джо по управленческой лестнице вниз? Вопрос риторический, если учесть, что на этой неделе рейтинг американского чуда скатился до 36 %. До полного антирекорда осталось всего 3. Не с того ли Еврокомиссия до сих пор возится с упаковкой шестого пакета санкций для России, а соответственно и для нас? Пойти на попятную куда разумнее. Пример коллегам уже показал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Бывший госсекретарь США считает, что Украине лучше всего стать мостом между Россией и Европой. Читать здесь.

Коммуналка выросла в 6 раз, инфляцию замалчивают. Как по Западу бьют собственные санкции?-16

То, как элегантно переобувается Европа, наверняка заметили украинские беженцы. Понимающая Прибалтика изначально взвинтила цены за аренду жилья до 700 евро, а теперь планирует удивить гостей новыми цифрами – бизнес-сезон на балтийском побережье никто отменять не собирается. Эстония вообще не стала кокетничать и разместила почти 2 000 украинских военных беженцев на пассажирском лайнере. Видимо, с намеком: пора отчаливать. А вырученные за пару месяцев «гривны» Европе самой есть куда потратить. Например, на хлеб, соль и топливо.

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# Экономический кризис # Ксения Худолей # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Генри Киссинджер # Джо Байден # Фотофакт

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