Коммуналка выросла в 6 раз, инфляцию замалчивают. Как по Западу бьют собственные санкции?

Санкционные грабли больно бьют по США и Еврозоне. Энергетический и продовольственный кризис уже не в силах скрывать западные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены на топливо, продукты питания и коммунальные услуги – самая популярная тема для обсуждения в социальных сетях. Обзоры магазинных полок с заоблачными ценниками снимают во Франции, Германии, Великобритании и Прибалтике. При этом рейтинги мировых политиков соразмерно народному негодованию стремятся вниз. Ситуация вынуждает отдельных дипломатов намекать на «нейтралитет» Украины и диалог с Россией. Как работает санкционный бумеранг, разбиралась Ксения Худолей.

За что боролись, на то и напоролись. Как ни крути, а народная мудрость актуальна вне времени, политики и санкций. Пока мировая пресса лезет из кожи вон, обслуживая дипломатические тылы, на авангард медиапространства выходит простой народ. Выходит с похудевшим кошельком и очень круглыми от удивления глазами. «Мне пришлось поставить свою машину и ходить пешком». Как простые люди за границей реагируют на кризис? Подробности тут.

Как ни пытайся вывести в топ новостных лент «Путин виноват», наружу все равно всплывает горькая экономическая правда. Санкции Запада отрикошетили от адресата и ударили по жителям США и Еврозоны. Крупнейший британский телеканал констатирует: завтрак британца с прошлого года подорожал на 40 фунтов. 22 % домохозяйств сейчас едва сводят концы с концами. А растущие цены на регулярные покупки беспокоят 9 из 10 опрошенных. Daily Mail не скрывает: Германия планирует перевести простаивающие угольные электростанции в резерв на случай перебоев с поставками газа. The Guardian предательски признается: официальная статистика по инфляции отличается от реальной минимум на 4 %. Семья с двумя детьми переплачивает за жизнь в Королевстве по 400 фунтов в месяц. В Литве, Латвии и Эстонии в 6 раз выросла коммуналка. В Киеве за килограмм (вот-вот дефицитной) соли просят 3 доллара. Как тут не вспомнить эти слова.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зерно сегодня – это практически новое золото или нефть. Читайте здесь.

Александр Лукашенко:

Эти безумные в Европе санкции против России, и нас туда за компанию, чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Год потерпим. А дальше, вот увидите, они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали. Ну что тут скажешь? Кошки отдыхают. Подробнее.