Бывший госсекретарь США считает, что Украине лучше всего стать мостом между Россией и Европой

Санкционные грабли больно бьют по США и Еврозоне. Энергетический и продовольственный кризис уже не в силах скрывать западные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммуналка выросла в 6 раз, инфляцию замалчивают. Как по Западу бьют собственные санкции? Читать здесь.

Много ли ступенек осталось лететь Джо по управленческой лестнице вниз? Вопрос риторический, если учесть, что на этой неделе рейтинг американского чуда скатился до 36 %. До полного антирекорда осталось всего три. Не с того ли Еврокомиссия до сих пор возится с упаковкой шестого пакета санкций для России, соответственно и для нас? Пойти на попятную куда разумнее. Пример коллегам уже показал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.