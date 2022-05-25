Прямой эфир

Бывший госсекретарь США считает, что Украине лучше всего стать мостом между Россией и Европой

25 мая 2022 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Санкционные грабли больно бьют по США и Еврозоне. Энергетический и продовольственный кризис уже не в силах скрывать западные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммуналка выросла в 6 раз, инфляцию замалчивают. Как по Западу бьют собственные санкции? Читать здесь.

Много ли ступенек осталось лететь Джо по управленческой лестнице вниз? Вопрос риторический, если учесть, что на этой неделе рейтинг американского чуда скатился до 36 %. До полного антирекорда осталось всего три. Не с того ли Еврокомиссия до сих пор возится с упаковкой шестого пакета санкций для России, соответственно и для нас? Пойти на попятную куда разумнее. Пример коллегам уже показал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Бывший госсекретарь США считает, что Украине лучше всего стать мостом между Россией и Европой-1

Генри Киссинджер:
Идеальным результатом стало бы, если бы Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой.

«Мне пришлось поставить свою машину и ходить пешком». Как простые люди за границей реагируют на кризис? Подробнее здесь.

# Международная политика # Ксения Худолей # Генри Киссинджер # Джо Байден # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мне пришлось поставить свою машину и ходить пешком». Как простые люди за границей реагируют на кризис?
25 мая 2022 18:21

«Мне пришлось поставить свою машину и ходить пешком». Как простые люди за границей реагируют на кризис?

Польские преступники наживаются на украинских беженцах. Вот как обманывают людей
25 мая 2022 17:33

Польские преступники наживаются на украинских беженцах. Вот как обманывают людей

«Купил винтовку, как только ему исполнилось 18». Что известно о стрелке из Техаса
25 мая 2022 17:03

«Купил винтовку, как только ему исполнилось 18». Что известно о стрелке из Техаса