Новости по тегу #Экономический кризис

По данным опросов, подавляющее большинство жителей страны жалуется на резкое увеличение стоимости электроснабжения, газа и отопления.
За один кубометр гражданам придется платить 200 леев и 30 банов вместо прежних 14.
Литр бензина стал дороже более чем на полпенса, дизель также вырос в цене.
За первую половину 2026 года их грузооборот сократился почти на 14%.
Согласно новым данным, глобальный спрос на нефть вырастет на 970 тысяч баррелей в сутки относительно уровня 2025 года. Это заметно ниже предыдущих прогнозов: так, в майском отчете фигурировала цифра в миллион 170 тысяч баррелей.
К журналистам попал секретный доклад правительства Британии, в котором говорилось, что если Ормузский пролив не откроют, то уже к лету Королевство ждет суровая реальность – полупустые полки и поскудневший ассортимент.
Новые партии лекарств не доходят, а уже имеющиеся запасы стремительно истощаются.
Средняя цена дизельного топлива на АЗС Латвии выросла на 25%, а бензина – на 10.
Страна переживает самый серьезный дефицит за последние десятилетия.
Все из-за конфликта на ближнем Востоке.
Аномальные морозы накрыли Польшу так, что старая коммунальная инфраструктура просто не выдержала. Варшава, Лодзь, Познань, Сувалки – в городах тысячи людей остались без тепла и воды.
Замерзнуть на перроне или в своей квартире? В Прибалтике этой зимой люди вынуждены выбирать меньшее из двух зол.
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