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Новости по тегу #Экономический кризис

Поляки жалуются на рост коммунальных платежей
16 сентября 2026 17:14

Поляки жалуются на рост коммунальных платежей

Молдованам придется платить за газ почти в 2 раза больше
21 августа 2026 20:03

Молдованам придется платить за газ почти в 2 раза больше

В Британии вновь начали расти цены на автомобильное топливо
14 июля 2026 07:00

В Британии вновь начали расти цены на автомобильное топливо

Латвийская портовая отрасль продолжает стремительно сдавать позиции
23 июня 2026 19:59

Латвийская портовая отрасль продолжает стремительно сдавать позиции

ОПЕК второй месяц подряд снижает прогноз роста мирового спроса на нефть
12 июня 2026 08:15

ОПЕК второй месяц подряд снижает прогноз роста мирового спроса на нефть

Британия готовится к дефициту продовольствия. Что будет, если не откроют Ормузский пролив?
19 апреля 2026 16:52

Британия готовится к дефициту продовольствия. Что будет, если не откроют Ормузский пролив?

Британия оказалась в шаге от нехватки лекарств
02 апреля 2026 07:57

Британия оказалась в шаге от нехватки лекарств

Большинство жителей Латвии ощутили рост цен на топливо
17 марта 2026 10:56

Большинство жителей Латвии ощутили рост цен на топливо

В Индии рыбаки останавливают промысел из-за острой нехватки газа
17 марта 2026 07:50

В Индии рыбаки останавливают промысел из-за острой нехватки газа

Сотни тысяч британцев могут пополнить ряды безработных
17 марта 2026 06:09

Сотни тысяч британцев могут пополнить ряды безработных

Мороз по коже! Зима в Европе показала цену необдуманных политических решений
18 февраля 2026 16:47

Мороз по коже! Зима в Европе показала цену необдуманных политических решений

Или еда, или коммуналка – в Литве жировки выросли почти на 100%
07 февраля 2026 18:12

Или еда, или коммуналка – в Литве жировки выросли почти на 100%