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В США планируется использовать дизель из резервов для сокращения роста цен на топливо

24 мая 2022 13:02
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Новости США. В США нашли способ снизить цены на дизель. Правительство планирует высвободить топливо из резервов. Об этом информирует местный телеканал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США планируется использовать дизель из резервов для сокращения роста цен на топливо-1

Как заявили в Белом доме, такое решение поможет лишь выиграть время. Стоит отметить, что дизель является жизненно важным топливом для экономики США. Им заправляют не только сельскохозяйственную и строительную технику, но и транспорт, который доставляет товары по всей стране. Поэтому стоимость топлива напрямую влияет на рост инфляции. Сейчас его цена увеличилась на 75 процентов. И многие эксперты уверены, что это еще не конец.  

# Бензин # Фотофакт

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