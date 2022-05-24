В США планируется использовать дизель из резервов для сокращения роста цен на топливо

Как заявили в Белом доме, такое решение поможет лишь выиграть время. Стоит отметить, что дизель является жизненно важным топливом для экономики США. Им заправляют не только сельскохозяйственную и строительную технику, но и транспорт, который доставляет товары по всей стране. Поэтому стоимость топлива напрямую влияет на рост инфляции. Сейчас его цена увеличилась на 75 процентов. И многие эксперты уверены, что это еще не конец.