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Рекордная инфляция и бешеный рост цен. ЕС страдает от экономических проблем из-за санкций

24 мая 2022 18:01
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Санкции продолжают уничтожать экономику Евросоюза. Рост цен на энергоносители, который вызван отказом от российского газа обойдется европейцам в 230 миллиардов евро в течение года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подорожание дорого обходится предприятиям как тяжелой, так и легкой промышленности, которые и так переживают непростые времена.

Они вынуждены увеличивать стоимость своей продукции. Цены уже выросли почти на 40 %, и это далеко не предел. В свою очередь это вызвало рекордную инфляцию. В девяти странах ЕС она впервые достигла двузначной цифры.

Рекордная инфляция и бешеный рост цен. ЕС страдает от экономических проблем из-за санкций-1

Во Франции сильно подорожали коммунальные услуги и продукты питания, некоторые из них на прилавках не найти вовсе. В Литве из-за стремительного роста цен резко упал уровень жизни. Продукты там дорожают быстрее, чем в других странах Евросоюза. За год их стоимость выросла на 17 %.

Рекордная инфляция и бешеный рост цен. ЕС страдает от экономических проблем из-за санкций-4

Внезапный и стремительный рост цен в некогда благополучной Финляндии вызвал серьезное беспокойство у жителей страны. Стоимость продукции местных производителей увеличилась почти на 30 %, а импортных товаров и того больше.

Рекордная инфляция и бешеный рост цен. ЕС страдает от экономических проблем из-за санкций-7

Трудные времена переживает и Великобритания. Она вышла из Евросоюза, но вынуждена бороться с похожими проблемами. Например, с тем же ростом цен на продукты. За три месяца они подорожали на 7 %, побив 13-летний рекорд.  В стране катастрофически снизился уровень продаж, ведь четверть покупателей уже едва сводят концы с концами.

# Экономический кризис # Фотофакт

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