Рекордная инфляция и бешеный рост цен. ЕС страдает от экономических проблем из-за санкций

Санкции продолжают уничтожать экономику Евросоюза. Рост цен на энергоносители, который вызван отказом от российского газа обойдется европейцам в 230 миллиардов евро в течение года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подорожание дорого обходится предприятиям как тяжелой, так и легкой промышленности, которые и так переживают непростые времена.

Они вынуждены увеличивать стоимость своей продукции. Цены уже выросли почти на 40 %, и это далеко не предел. В свою очередь это вызвало рекордную инфляцию. В девяти странах ЕС она впервые достигла двузначной цифры.