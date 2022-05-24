Рекордная инфляция и бешеный рост цен. ЕС страдает от экономических проблем из-за санкций
Санкции продолжают уничтожать экономику Евросоюза. Рост цен на энергоносители, который вызван отказом от российского газа обойдется европейцам в 230 миллиардов евро в течение года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подорожание дорого обходится предприятиям как тяжелой, так и легкой промышленности, которые и так переживают непростые времена.
Они вынуждены увеличивать стоимость своей продукции. Цены уже выросли почти на 40 %, и это далеко не предел. В свою очередь это вызвало рекордную инфляцию. В девяти странах ЕС она впервые достигла двузначной цифры.
Во Франции сильно подорожали коммунальные услуги и продукты питания, некоторые из них на прилавках не найти вовсе. В Литве из-за стремительного роста цен резко упал уровень жизни. Продукты там дорожают быстрее, чем в других странах Евросоюза. За год их стоимость выросла на 17 %.
Внезапный и стремительный рост цен в некогда благополучной Финляндии вызвал серьезное беспокойство у жителей страны. Стоимость продукции местных производителей увеличилась почти на 30 %, а импортных товаров и того больше.
Трудные времена переживает и Великобритания. Она вышла из Евросоюза, но вынуждена бороться с похожими проблемами. Например, с тем же ростом цен на продукты. За три месяца они подорожали на 7 %, побив 13-летний рекорд. В стране катастрофически снизился уровень продаж, ведь четверть покупателей уже едва сводят концы с концами.