Александр Лукашенко потребовал удвоить темпы посевной и провести её в самый короткий срок

Кроме того, для наших аграриев открывается экспортная перспектива. Поставки на внешние рынки в 2021 году выросли больше чем на 17 %, но это не предел. Новая задача поставлена – произвести в 2022 году около 9 миллионов тон зерна.

Нынешняя страда имеет для страны стратегическое значение. Рост мирового спроса на продовольствие не ослабевает, ситуацию подогревает и резкий скачок цен на энергоресурсы. Как отметил Александр Лукашенко, на кону прежде всего собственная продовольственная безопасность. Белорусы должны быть полностью обеспечены отечественными продуктами. Мощности и ресурсы для этого есть, остается лишь грамотно ими воспользоваться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Посевная кампания для Беларуси в этом году важна как никогда. Мы проводим ее на фоне горячего конфликта у наших южных границ, а также в условиях огромного санкционного давления на Россию как главный рынок нашей страны и нашего главного союзника, поставщика сырья в том числе, беспрецедентного роста цен во всем мире на углеводороды, удобрения и продовольствие. Это то, что у нас есть в достатке. Кроме того, установилась засушливая погода, которая осложняет начало нашей кампании.

Зерно сегодня – практически новое золото или нефть. Может быть, даже будет дороже. И поскольку один из основных мировых поставщиков – Украина – вряд ли сможет провести полноценную посевную кампанию, цены будут расти и дальше. Мы должны обеспечить всем необходимым белорусский народ. Ну и главное – создать стабилизационные фонды. Разумеется, нельзя забывать и про наращивание экспорта. Еще раз подчеркиваю: не было бы счастья, да несчастье помогло. К сожалению, так происходит. Для сельхозпроизводства очень хороший момент, нарастив производство, поправить финансовое состояние.

Задача в этом году – произвести около 9 миллионов тонн зерна (надо в правительстве железно записать – 9 миллионов тонн зерна, и хватит телепаться), 700 тысяч тонн рапса (если больше – получите еще больший экономический эффект) и 5 миллионов тонн сахарной свеклы. На это обращаю особое внимание. Свекла, как хлеб, соль и пара-тройка других продовольственных позиций, – стратегический товар. Вы видите, что сегодня за сахар идет война уже. К счастью, только в магазинах.