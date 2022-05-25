«Мне пришлось поставить свою машину и ходить пешком». Как простые люди за границей реагируют на кризис?

Санкционные грабли больно бьют по США и Еврозоне. Энергетический и продовольственный кризис уже не в силах скрывать западные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммуналка выросла в 6 раз, инфляцию замалчивают. Как по Западу бьют собственные санкции? Читать здесь.

За что боролись, на то и напоролись. Как ни крути, а народная мудрость актуальна вне времени, политики и санкций. Пока мировая пресса лезет из кожи вон, обслуживая дипломатические тылы, на авангард медиапространства выходит простой народ. Выходит с похудевшим кошельком и очень круглыми от удивления глазами.