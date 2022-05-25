Прямой эфир

«Мне пришлось поставить свою машину и ходить пешком». Как простые люди за границей реагируют на кризис?

25 мая 2022 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Санкционные грабли больно бьют по США и Еврозоне. Энергетический и продовольственный кризис уже не в силах скрывать западные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммуналка выросла в 6 раз, инфляцию замалчивают. Как по Западу бьют собственные санкции? Читать здесь.

За что боролись, на то и напоролись. Как ни крути, а народная мудрость актуальна вне времени, политики и санкций. Пока мировая пресса лезет из кожи вон, обслуживая дипломатические тылы, на авангард медиапространства выходит простой народ. Выходит с похудевшим кошельком и очень круглыми от удивления глазами.

«Мне пришлось поставить свою машину и ходить пешком». Как простые люди за границей реагируют на кризис?-1

Цены слишком высоки, они чрезвычайно неконтролируемы, это нелепо, этого нельзя допускать. Все выше и выше с каждым месяцем.

«Мне пришлось поставить свою машину и ходить пешком». Как простые люди за границей реагируют на кризис?-4

Цены на газ – это абсолютный ужас. Мне пришлось поставить свою машину и ходить пешком, потому что я не могу позволить себе заправиться.

«Мне пришлось поставить свою машину и ходить пешком». Как простые люди за границей реагируют на кризис?-7

Джо Байден отправляет все деньги в Украину. Почему? Почему не нам? Мы тоже боремся, боремся за жизнь в Америке.

«Мне пришлось поставить свою машину и ходить пешком». Как простые люди за границей реагируют на кризис?-10

Конечно, цены выросли. В Польше дичайшая инфляция, самая высокая за 24 года. Подорожало все. Подорожали нефтепродукты прежде всего.

«Мне пришлось поставить свою машину и ходить пешком». Как простые люди за границей реагируют на кризис?-13

Раза в два точно цены поднялись.

«Мне пришлось поставить свою машину и ходить пешком». Как простые люди за границей реагируют на кризис?-16

Хочу попрощаться. Попрощаться со средним классом Германии. Потом что постепенно, медленно, но верно этот класс уходит. Уходит далеко и безвозвратно. И больше мы его никогда не увидим. И будет только два класса: нищие и очень богатые.

Бывший госсекретарь США считает, что Украине лучше всего стать мостом между Россией и Европой. Подробнее.

# Экономический кризис # Ксения Худолей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польские преступники наживаются на украинских беженцах. Вот как обманывают людей
25 мая 2022 17:33

Польские преступники наживаются на украинских беженцах. Вот как обманывают людей

«Купил винтовку, как только ему исполнилось 18». Что известно о стрелке из Техаса
25 мая 2022 17:03

«Купил винтовку, как только ему исполнилось 18». Что известно о стрелке из Техаса

Папа Римский: пришло время сказать «хватит» беспорядочной торговле оружием
25 мая 2022 16:57

Папа Римский: пришло время сказать «хватит» беспорядочной торговле оружием