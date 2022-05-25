«Мне пришлось поставить свою машину и ходить пешком». Как простые люди за границей реагируют на кризис?
Санкционные грабли больно бьют по США и Еврозоне. Энергетический и продовольственный кризис уже не в силах скрывать западные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коммуналка выросла в 6 раз, инфляцию замалчивают. Как по Западу бьют собственные санкции? Читать здесь.
За что боролись, на то и напоролись. Как ни крути, а народная мудрость актуальна вне времени, политики и санкций. Пока мировая пресса лезет из кожи вон, обслуживая дипломатические тылы, на авангард медиапространства выходит простой народ. Выходит с похудевшим кошельком и очень круглыми от удивления глазами.
Цены слишком высоки, они чрезвычайно неконтролируемы, это нелепо, этого нельзя допускать. Все выше и выше с каждым месяцем.
Цены на газ – это абсолютный ужас. Мне пришлось поставить свою машину и ходить пешком, потому что я не могу позволить себе заправиться.
Джо Байден отправляет все деньги в Украину. Почему? Почему не нам? Мы тоже боремся, боремся за жизнь в Америке.
Конечно, цены выросли. В Польше дичайшая инфляция, самая высокая за 24 года. Подорожало все. Подорожали нефтепродукты прежде всего.
Раза в два точно цены поднялись.
Хочу попрощаться. Попрощаться со средним классом Германии. Потом что постепенно, медленно, но верно этот класс уходит. Уходит далеко и безвозвратно. И больше мы его никогда не увидим. И будет только два класса: нищие и очень богатые.
Бывший госсекретарь США считает, что Украине лучше всего стать мостом между Россией и Европой. Подробнее.