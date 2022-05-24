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В Венгрии ввели чрезвычайное положение. По словам властей, это даст пространство для манёвра

24 мая 2022 18:40
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Новости Венгрии. В Венгрии введено чрезвычайное положение из-за украинского кризиса. Об этом сообщил премьер страны Виктор Орбан. Решение уже одобрил парламент, и оно вступит в силу с полуночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Венгрии ввели чрезвычайное положение. По словам властей, это даст пространство для манёвра-1

Как заявил глава венгерского правительства, конфликт в соседней стране угрожает экономической и продовольственной безопасности как самой Венгрии, так и ее граждан. Введенные против России санкции ведут к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. В этих условиях и решено ввести режим ЧП, который, цитата, «дает правительству пространство для маневров и возможность немедленного реагирования на последствия украинского кризиса». Что стоит за этой формулировкой и какие первые шаги власти сделают с началом чрезвычайного положения, премьер намерен объявить 25 мая.  

# Международная политика # Виктор Орбан # Фотофакт

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