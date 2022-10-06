«Хватит мучить украинский народ». Почему Зеленский должен покинуть пост?
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим экономическое совещание у Александра Лукашенко и жизнь в ДНР после референдума. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и солист Донецкой государственной академической филармонии Франсуа Модеме.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Может быть, я конспирологическую версию выскажу. Зеленского как-то надо убирать с политической арены. Ему сказали: мол, скажи это. А сейчас это будет повод, чтобы убрать его по какой-то причине. Он же победитель. Как убрать победителя?
Григорий Азаренок, СТВ:
Но это в их глазах он победитель, а то сейчас и у тебя надергают.
Евгений Пустовой:
Да, он же победитель в их глазах, они же его представляют как победителя всей западной цивилизации. Так вот, его уже надо как-то убирать. Может, специально пару подстав сделают.
Григорий Азаренок:
Победитель у нас – Александр Лукашенко и наш белорусский народ. Вот это народ победителей, это безусловно, а наркоманы, которые разжигают ядерный конфликт в мире…
Евгений Пустовой:
Это наркоманы, клоуны. Но он хорошо играет. Кстати, мне кажется, ему пора уже «Оскара» дать.
Григорий Азаренок:
Дайте ему уже что угодно, хватит мучить украинский народ: «Оскар», Нобелевскую. Пусть, как Горбачев, свалит.
Евгений Пустовой:
Дайте ему виллу в Техасе, «Оскар», и пусть он там наслаждается жизнью, пока меч правосудия до него не дотянется.
Григорий Азаренок:
Он не свалит, потому что он все-таки марионетка. Когда решат его реальные хозяева, тогда и будет решен этот конфликт. Беларусь все делает для мира, Беларусь все делает для того, чтобы защитить нашу Родину. Сегодня генерал Виктор Геннадьевич Хренин показывал, сколько войск НАТО возле наших границ, но тем не менее свою страну белорусы будут защищать. В этом мы уверены.
Евгений Пустовой:
И должны украинцы понять, что белорусы за мир, но белорусы не отдадут ни пяди своей земли.
Григорий Азаренок:
Еще украинцы сейчас должны понять, что они сейчас воюют не за Украину, а за Америку, за Запад.
Евгений Пустовой:
Если убрать дипломатический пиетет, они воюют за дьявола. Вы, крестьянская нация, вы за кого?
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