«Хватит мучить украинский народ». Почему Зеленский должен покинуть пост?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим экономическое совещание у Александра Лукашенко и жизнь в ДНР после референдума. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и солист Донецкой государственной академической филармонии Франсуа Модеме. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Может быть, я конспирологическую версию выскажу. Зеленского как-то надо убирать с политической арены. Ему сказали: мол, скажи это. А сейчас это будет повод, чтобы убрать его по какой-то причине. Он же победитель. Как убрать победителя? Григорий Азаренок, СТВ:

Но это в их глазах он победитель, а то сейчас и у тебя надергают.

Евгений Пустовой:

Да, он же победитель в их глазах, они же его представляют как победителя всей западной цивилизации. Так вот, его уже надо как-то убирать. Может, специально пару подстав сделают. Григорий Азаренок:

Победитель у нас – Александр Лукашенко и наш белорусский народ. Вот это народ победителей, это безусловно, а наркоманы, которые разжигают ядерный конфликт в мире… Евгений Пустовой:

Это наркоманы, клоуны. Но он хорошо играет. Кстати, мне кажется, ему пора уже «Оскара» дать. Григорий Азаренок:

Дайте ему уже что угодно, хватит мучить украинский народ: «Оскар», Нобелевскую. Пусть, как Горбачев, свалит.