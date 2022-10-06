Почему экстремистские каналы выставили себя дураками, когда не поняли предстоящую встречу Путина и Лукашенко? Объяснил Азарёнок

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим экономическое совещание у Александра Лукашенко и жизнь в ДНР после референдума. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и солист Донецкой государственной академической филармонии Франсуа Модеме. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Сейчас Владимир Владимирович Путин очищает Кремль от врагов и либероты, которая всю дорогу интеграционного строительства Союзного государства, всегда пугала Беларусь тем, что мы станем губернией России, а Россию, что мы нахлебники, и этим самым вбивала клин в наши дружеские отношения. Как же хорошо, что наши лидеры могут встретиться за таким же коротким столом переговоров.

Григорий Азаренок, СТВ:

И завтра они встретятся. «Пул Первого» анонсировал неформальную встречу президентов. И мне понравилось, что [ресурс, признанный экстремистским – прим. ред.], не знаю, более тупых существ сложно найти, они написали: мы паглядзелі, ніяк не можам знайсці повад для такой сустрэчы. А то, что завтра у президента России будет день рождения, юбилей – 70 лет, и он позвал всех своих друзей… Евгений Пустовой:

На юбилей зовут друзей! Сейчас еще одну фразу я скажу, тутбайки пусть меня поливают грязью после этого. Знаешь, такое уже было в истории наших земель. Тогда еще не было нашей государственности, но были наши земли. Александр Невский и Владимир равноапостольный – один крестил Русь, а второй отстоял ее. А сейчас оба (и Владимир, и Александр) отстаивают наш славянский суверенитет и нашу возможность дальше существовать в истории.