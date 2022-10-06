В Праге прошёл саммит Европейского политического сообщества. Вот какие темы обсуждались

Повестка встречи продиктована последними событиями в мире. Речь о боевых действиях в Украине и резком ухудшении отношений между странами ЕС и Россией. В связи с этим европейская политическая элита намерена обсудить, как им построить новый мир без Москвы. Тем временем британцы уже осудили участие своего премьер-министра в подобном мероприятии. Лиз Трасс они назвали предательницей и попросили больше не представлять Королевство на подобных мероприятиях.