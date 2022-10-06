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В Праге прошёл саммит Европейского политического сообщества. Вот какие темы обсуждались

06 октября 2022 18:35
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Новости Чехии. В Праге проходит первый саммит 44 стран Европейского политического сообщества. Это новая неформальная организация, созданная Евросоюзом по инициативе французского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Праге прошёл саммит Европейского политического сообщества. Вот какие темы обсуждались -1

Повестка встречи продиктована последними событиями в мире. Речь о боевых действиях в Украине и резком ухудшении отношений между странами ЕС и Россией. В связи с этим европейская политическая элита намерена обсудить, как им построить новый мир без Москвы. Тем временем британцы уже осудили участие своего премьер-министра в подобном мероприятии. Лиз Трасс они назвали предательницей и попросили больше не представлять Королевство на подобных мероприятиях.

# Международная политика # Лиз Трасс # Новости Чехии # Фотофакт

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