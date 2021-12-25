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«Эта фраза Александра Лукашенко – мейнстрим здорового и нормального большинства». Что подарили к Новому году Евгению Пустовому?

25 декабря 2021 16:44
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Новости Беларуси. На фоне всего антирождественского вертепа белорусское общество болезненно переживает любые нормотворческие изменения в семейном законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О мейнстриме белорусской повестки Twitter и Telegram-сообщества Евгений Пустовой расскажет в авторской рубрике «Политика без галстуков и купюр».

«Эта фраза Александра Лукашенко – мейнстрим здорового и нормального большинства». Что подарили к Новому году Евгению Пустовому?-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Время подарков, корпоративных – точно. Вот такую кружку мне презентовала коллега. Глаголом специально подчеркнул ее женский пол. Нет, не гендер, а именно пол. Это чтобы все точки, вернее восклицательные знаки, расставить по местам, чтобы ни малейших сомнений.

«Эта фраза Александра Лукашенко – мейнстрим здорового и нормального большинства». Что подарили к Новому году Евгению Пустовому?-4

В эти дни эта фраза Александра Лукашенко – мейнстрим здорового и нормального большинства белорусского и любимого невероятными гражданского общества. Даже те, кто был не за последнего диктатора Европы, этому, скажу по-западному, мерчу готовы лайкать. Это непричесанное авторское СТВ, не трендово-либеральненький Пустовой. Это «Политика без галстуков и купюр». Алена, спасибо за подарок.

Пустовой: «Сейчас начнут информационно бомбить, перехватывать медийную повестку за того парня, перебежчика Чечко» – подробности здесь.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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