«Это для меня красивая жизнь». Француз рассказал, почему переехал в ДНР 8 лет назад
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим экономическое совещание у Александра Лукашенко и жизнь в ДНР после референдума. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и солист Донецкой государственной академической филармонии Франсуа Модеме.
Непростая история: родом из Франции, 8 лет назад приехал на Донбасс, вступил в ополчение, воевал
Григорий Азаренок, СТВ:
Рассказываю историю. Франсуа Модеме родом из Франции, человек 8 лет назад приехал на Донбасс, вступил в ополчение, воевал, солист Донецкой филармонии, поет славянские песни. Если мы вспомним, «Нормандия-Неман», если мы вспомним, как у нас любили Экзюпери (и любят до сих пор, читают не только «Маленького принца», но и «Цитадель», другие великие его произведения). Кстати, почитайте, там вся ложь современного Запада уничтожена.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Де Голль был же тоже символом нормальной Франции.
Григорий Азаренок:
Де Голль был тоже нашим большим союзником. Вышел из НАТО, а потом его натовцы и свергли, когда он от доллара еще хотел отказаться.
Франсуа, неделю назад, можно сказать, вы жили в одном государстве, сейчас уже Российская Федерация. На ваших территориях, на ваших землях прошли референдумы, и вы теперь субъект Российской Федерации. Как настроение в Донецке, как настроение у тех людей и как лично вы это все ощущаете?
Об отношении к референдуму: «Это потрясающее ощущение, потому что 8 лет люди здесь боролись за это»
Франсуа Модеме, солист Донецкой государственной академической филармонии:
Это потрясающее ощущение, потому что 8 лет люди здесь боролись за это. Сейчас еще, конечно, очень напряженно, так что сложно праздновать. Обстрел идет в каждом районе города каждый день, люди гибнут. Это очень тяжело. Но в каждом доме, в каждой квартире люди радуются за референдум, и мы все праздновали маленьким кругом на работе или вечерком, потому что это реально достижение. Я не буду скрывать, что еще в 2016-м, 2017 году много людей бы не поверило, что это у нас будет. Они думали, что у нас вечно будет ДНР, а сейчас мы уже в составе России. Это просто удивительно. Все люди очень гордятся, что это наконец произошло.
Григорий Азаренок:
Сейчас мы видим, что некоторые, абсолютно не большая часть, но есть такие люди, которые, когда родине стало тяжело, решили ее бросить, кинуть. В основном это те, кто от родины только требовал и получал. А вот вы, когда, казалось бы, все стремятся в красивую жизнь, где красивая обертка, где красивая реклама, где нам рассказывают, что там только и есть жизнь, а мы все лаптем щи хлебаем, а вы в свое время приехали сюда и встали на защиту этих людей и этой правды. Почему?
Это для меня красивая жизнь. Здесь вторая родина России, вторая родина коммунизма. Мне это очень близко
Франсуа Модеме:
То, что вы только что сказали, – вот это для меня красивая жизнь. Значит, есть смысл в своей жизни, есть то, ради чего я буду жить. Не ради комфорта, не ради всех этих французских продуктов. Здесь шахтерский край. Это настоящий пролетарский край, здесь менталитет очень хороший, люди очень приятные. Это как одно маленькое сообщество, и все понимают друг друга. Это просто потрясающее общение, потому что здесь, на Донбассе, можно сказать, что это противостояние глобализма. Здесь вторая родина России, вторая родина коммунизма. Мне это очень близко, потому что я люблю менталитет людей, которые работают руками. Есть еще такой момент, что, конечно, у нас потрясающая интеллигенция, у нас есть очень хорошие и художники, и писатели, и певцы. Работаю, как вы поняли, в Донецкой филармонии, но интересно то, что все сотрудники, например, филармонии или театра оперы и балета, у них кровь от рабочих.
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