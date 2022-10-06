«Это для меня красивая жизнь». Француз рассказал, почему переехал в ДНР 8 лет назад

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим экономическое совещание у Александра Лукашенко и жизнь в ДНР после референдума. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и солист Донецкой государственной академической филармонии Франсуа Модеме. Непростая история: родом из Франции, 8 лет назад приехал на Донбасс, вступил в ополчение, воевал Григорий Азаренок, СТВ:

Рассказываю историю. Франсуа Модеме родом из Франции, человек 8 лет назад приехал на Донбасс, вступил в ополчение, воевал, солист Донецкой филармонии, поет славянские песни. Если мы вспомним, «Нормандия-Неман», если мы вспомним, как у нас любили Экзюпери (и любят до сих пор, читают не только «Маленького принца», но и «Цитадель», другие великие его произведения). Кстати, почитайте, там вся ложь современного Запада уничтожена.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Де Голль был же тоже символом нормальной Франции. Григорий Азаренок:

Де Голль был тоже нашим большим союзником. Вышел из НАТО, а потом его натовцы и свергли, когда он от доллара еще хотел отказаться. Франсуа, неделю назад, можно сказать, вы жили в одном государстве, сейчас уже Российская Федерация. На ваших территориях, на ваших землях прошли референдумы, и вы теперь субъект Российской Федерации. Как настроение в Донецке, как настроение у тех людей и как лично вы это все ощущаете? Об отношении к референдуму: «Это потрясающее ощущение, потому что 8 лет люди здесь боролись за это»

Франсуа Модеме, солист Донецкой государственной академической филармонии:

Это потрясающее ощущение, потому что 8 лет люди здесь боролись за это. Сейчас еще, конечно, очень напряженно, так что сложно праздновать. Обстрел идет в каждом районе города каждый день, люди гибнут. Это очень тяжело. Но в каждом доме, в каждой квартире люди радуются за референдум, и мы все праздновали маленьким кругом на работе или вечерком, потому что это реально достижение. Я не буду скрывать, что еще в 2016-м, 2017 году много людей бы не поверило, что это у нас будет. Они думали, что у нас вечно будет ДНР, а сейчас мы уже в составе России. Это просто удивительно. Все люди очень гордятся, что это наконец произошло. Григорий Азаренок:

Сейчас мы видим, что некоторые, абсолютно не большая часть, но есть такие люди, которые, когда родине стало тяжело, решили ее бросить, кинуть. В основном это те, кто от родины только требовал и получал. А вот вы, когда, казалось бы, все стремятся в красивую жизнь, где красивая обертка, где красивая реклама, где нам рассказывают, что там только и есть жизнь, а мы все лаптем щи хлебаем, а вы в свое время приехали сюда и встали на защиту этих людей и этой правды. Почему?