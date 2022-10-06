«Батя за то, чтобы всё было, как было». Пустовой рассказал, почему санкции нас не коснулись

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим экономическое совещание у Александра Лукашенко и жизнь в ДНР после референдума. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и солист Донецкой государственной академической филармонии Франсуа Модеме.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
В России – СВО, частичная мобилизация, спецоперация, а в Беларуси все мирно.
Григорий Азаренок, СТВ:
Давай напомним, что в планах врагов мы должны были устраивать голодные бунты в апреле.
Евгений Пустовой:
Есть тоже сегодня ремарка. Разговор между дипломатами: «Ой, они по магазинам ходят, машины по улицам ездят. А как же санкции?» Главное – это не санкции, а то, как наш Президент настроил оркестр правительства, как он играет. Правильно, глава государства разносы дает. Но, если честно, чиновники наши работают. Батя за то, чтобы все было, как было. Неважно, что вокруг нас милитаризованный котел кипит, геополитические страсти разыгрываются, но Президент требует все для того, чтобы это белорусов не касалось. Зайти в магазины – очереди, заехать на заправке – машины заправляются, в пятницу возвращаешься со съемок – вовремя в эфир очень тяжело попасть.
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