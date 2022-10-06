«Батя за то, чтобы всё было, как было». Пустовой рассказал, почему санкции нас не коснулись

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим экономическое совещание у Александра Лукашенко и жизнь в ДНР после референдума. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и солист Донецкой государственной академической филармонии Франсуа Модеме.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

В России – СВО, частичная мобилизация, спецоперация, а в Беларуси все мирно.