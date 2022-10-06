«Больше всего при той власти росла бы площадь кладбищ». Пустовой о том, что случилось бы без Лукашенко

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Представляете, что было бы… Вот все ходят в магазин: и ябатьки, и змагары. Змагары, ябатьки понимают. Вы представляете, что было бы, если бы не было такого лидера, как у нас в стране? Если бы Президент дрогнул, как вы смеялись, если бы белорусская Санду пришла к власти? Посмотрите, что сейчас творится в Молдове, в Кишиневе. Снова протесты. Люди протестуют реально из-за безработицы и голода. Так вот, именно глава государства наш сдерживает этот накат западной модели существования. Разбаловали нас... Лихие 1990-е. Привыкли перегрызать за копейку. Бандитизм получается либеральный, торгашество какое-то. Говорят, Беларуси не надо мобилизация, потому что у нас каждый раз проходит совещание, будь то с военными, аграриями, промышленниками, министрами, чиновниками – глава государства их, образно говоря, расчухивает. Есть достойные, а есть, которых надо направить в нужное русло. И вот если бы не было Лукашенко, представляете какие были бы цены? В какую бы пропасть белорусы вошли бы?

Григорий Азаренок, СТВ:

Какие цены? Бабарыка говорила ж (Почему она? Потому что из сказки – злая баба Бабарыка): мы все это закроем, люди пойдут в IT. Работяги, которые 30-40 лет гайку крутили. Что бы у нас здесь было при этих мерзавцах? У нас были бы толпы безработных. Вот эти люди с госпредприятий. А цены? Они бы с Россией поругались и войну бы начали. Даже если не войну, но газ бы сколько у нас стоил и все остальное?

Евгений Пустовой:

Раскол бы был страшный. Больше всего при той власти росла бы площадь кладбищ. Повторились бы 1990-е годы, начало 1990-х России. Потому что нас тогда спасли Господь и Президент. От этих либеральных реформ, от этих ельциноидов. А Россия это все прошла. И насколько она тогда сократилась.

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