«Договор имел множество дыр». Почему Россия приостановила участие в СНВ-3?

Григорий Азаренок, СТВ: Выступление президента России. И там главный тезис – выход из Договора о стратегических наступательных вооружениях – 3. Он был принципиально заключен с США. Почему три? Там было несколько этапов, еще во времена разрядки начиналось. Контролируют, кто сколько изготавливает, где размещают стратегическое вооружение. И тут все логично с точки зрения российского руководителя, потому что это договор со Штатами. А Британия, Франция, другие страны, которые неофициально сейчас владеют ядерным оружием, тем не менее могут размещать сколько и где хотят. Это было со Штатами. А весь блок НАТО и так далее? Сейчас немцы и японцы заявляют о том, что тоже хотят себе заиметь. Что это все значит по СНВ-3?

Андрей Лазуткин, политолог:

Если мы вспомним 2021 год, тогда уже начались переговоры с американцами: продлевать или не продлевать. Если помните, от Байдена сначала был сигнал, что давайте начнем переговоры по этому вопросу. И русские это позитивно восприняли. В Генштабе эти вопросы обсуждались. Нам тогда сказали, что сигналы есть разные, можно ожидать разного развития событий. Но началось СВО, прошел год после начала. И получается, что у нас с американцами сегодня полный тупик. Сигнал от Путина однозначный, что вы нас никак не ставите в расчет, вы нас не слушаете, поэтому мы тоже договор продлевать не будем ни под каким предлогом. Что касается его эффективности? Надо понимать, что когда у нас появились новые типы вооружений, гиперзвуковые ракеты, которые называли «мультиками», оно даже не попадает ни под какие ограничения.

Сегодня или завтра это же оружие появится у Соединенных Штатов Америки. Получается, что это должен быть некий новый договор, где учитывались бы все эти типы вооружений, сколько у вас гиперзвуковых, сколько таких, сколько таких. Потом были проблемы с учетом. Появились ракеты, в которых блоки разделяются при ударе. Как их считать? Это что, одна ракета или это 20 ракет? По боезарядам, есть еще дополнительные, которые стоят на дежурстве за каждой такой ракетой. В общем, договор имел множество дыр. Главная дырка была в том, что арсеналы Франции и Великобритании вообще не попадали ни под какой учет. И Путин сказал, что давайте для начала посчитаем, что у вас есть по всему НАТО, а потом вместе договоримся.

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