В Сирии 5-е сутки работает белорусский военно-полевой госпиталь. Помогли уже тысяче человек

Работа военных медиков не прекращается в Алеппо. Здесь для оказания помощи пострадавшим от землетрясения развернут полевой госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известие о прибытии наших специалистов облетело весь город. У госпиталя выстраиваются очереди. В день врачи могут принимать до 200 человек. Люди обращаются с разными проблемами и благодарят белорусскую сторону за проявленное внимание. Из Алеппо – репортаж военного корреспондента Олега Некало.

Олег Некало, корреспондент военного информагентства «Ваяр»:

Пятые сутки работает военно-полевой госпиталь в сирийском Алеппо. За это время белорусские военные медики успели оказать помощь порядка тысячи человек.

Беларусь – одна из немногих стран, которая вызвалась помочь народу Сирии после землетрясения. Наши медики развернули военно-полевой госпиталь и оказывают помощь местному населению. Военные врачи осматривают пациентов, определяют степень угрозы здоровью и оперативно оказывают необходимую медицинскую помощь.

Андрей Науменко, врач-оториноларинголог госпитального отделения медицинского отряда специального назначения – подполковник медицинской службы:

Было несколько интересных случаев. Был пациент, который обратился к оториноларингологу, что у него проблемы с ушами. Как оказалось, он был в плену во время боевых действий в Сирии, и его беспокоят психосоматические проблемы, связанные с тем, что он слышит в ушах какие-то голоса. Но несмотря на необычность ситуации, было назначено ему консервативное лечение. Я думаю, пациент остался доволен.

Целый спецназ белорусских врачей работает в Алеппо, 45 профессионалов. Врачи терапевтических специальностей, УЗИ-специалисты, хирурги, анестезиологи, офтальмологи, травматологи, невропатологи, стоматолог и другие специалисты, средний медицинский персонал и взвод обеспечения сделают все для спасения жизни, возвращения здоровья.

Павел Зарецкий, невролог госпитального отделения медицинского отряда специального назначения – подполковник медицинской службы:

Пациентов к нам приходит достаточно много с различными заболеваниями. В основном люди лишились крова, потеряли различные документы. Они приходят, чтобы подобрать им терапию. Часто обращаются люди с переломами. Находим здесь и пациентов с хроническими заболеваниями. Сегодня, например, обратился пациент с фуникулярным миелозом. Осмотрели его, расписали ему лечение. Есть пациенты с черепно-мозговыми травмами, легкими достаточно. У нас развернут дневной стационар, где мы оказываем помощь пациентам, которые перенесли инсульт, выявили здесь уже несколько инфарктов миокарда. Можем выполнять различные виды блокад, провести обезболивающую терапию и, соответственно, назначить необходимые капельницы.