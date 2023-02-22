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Лазуткин: один атомный крейсер стоит как жилой фонд целого города. У СССР было 20 таких лодок

22 февраля 2023 17:40
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта специальной военной операции и народное ополчение Беларуси. В гостях политолог Андрей Лазуткин и директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Чингиз Ахмадов.

Лазуткин: один атомный крейсер стоит как жилой фонд целого города. У СССР было 20 таких лодок-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Это очень дорогое оружие, конечно, ядерное. Но вопрос в том, что обычное вооружение не сильно дешевле. Если брать стоимость атомной подводной лодки, которая несет на себе эти ракеты, атомный крейсер, – это стоимость жилого фонда нормального, большого города. Даже не знаю, с чем сравнить. Не с Минском, но с областным центром легко. Представьте себе: построить целый город или одну атомную лодку. У Советского Союза этих лодок было, условно, 20 штук. Представьте, какие огромные деньги при постоянной нехватке средств мы вынуждены были тратить на гонку вооружений.

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# Оружие и боеприпасы # общество # Андрей Лазуткин # Фотофакт

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