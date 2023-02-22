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Провели в здании 16 дней. Подробности чудесного спасения пожилой турчанки и её сына

22 февраля 2023 17:55
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Новости Турции. В начале февраля Турция пережила самое мощное землетрясение за последнюю сотню лет. И уже более двух недель страну продолжает лихорадить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 16 суток специалисты зафиксировали свыше 7 тысяч повторных подземных толчков. При этом многие имели магнитуду от 5 до 6.

Провели в здании 16 дней. Подробности чудесного спасения пожилой турчанки и её сына-1

Однако несмотря ни на что, из пострадавшей страны продолжают приходить радостные новости. Сегодня, 22 февраля, история чудесного спасения произошла в городе Малатья. Там из полуразрушенного дома пожарные эвакуировали пожилую женщину и ее сына. О том, что в многоэтажке находятся люди, абсолютно случайно узнали местные жители. Они и вызвали спасателей. Пожилая турчанка и ее сын провели в покосившемся строении 16 дней. Без еды, воды и электричества. Здание в любую минуту могло рухнуть, но судьба распорядилась иначе. Подробнее здесь. Сейчас пострадавшие находятся в больнице под наблюдение медиков.

Провели в здании 16 дней. Подробности чудесного спасения пожилой турчанки и её сына-4

Напомним, землетрясение в Турции произошло ночью 6 февраля. Жертвами сильнейшего удара стихии стали почти 42 тысячи человек.

Провели в здании 16 дней. Подробности чудесного спасения пожилой турчанки и её сына-7

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# Землетрясение # Новости Турции # Фотофакт

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