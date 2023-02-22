Частично разрушен. Что будет с замком в Газиантепе после землетрясения?

Новости Турции. Жертвами сильнейшего удара стихии в Турции стали почти 42 тысячи человек. Разрушены десятки тысяч зданий, в том числе исторические достопримечательности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Жертвами сильнейшего удара стихии в Турции стали почти 42 тысячи человек. Разрушены десятки тысяч зданий, в том числе исторические достопримечательности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Замок в Газиантепе за 2 тысячи лет пережил несколько захватов и нашествий. Его укрепляли, расширяли, оберегали – ежедневно посетить смотровую площадку приходили десятки туристов. Сегодня замок частично разрушен, но местные археологи надеются его восстановить.
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