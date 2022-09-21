«600 тысяч на фронте, 400 – в тылу». Политолог о расстановке сил украинской армии

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим частичную мобилизацию в России, безопасность Беларуси и европейский фашизм. В гостях политолог Петр Петровский.
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим частичную мобилизацию в России, безопасность Беларуси и европейский фашизм. В гостях политолог Петр Петровский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Что это [частичная мобилизация в России – прим.ред] может изменить и какова в ней потребность? Потому что и президент, и министр обороны России подробно рассказывали о сложившейся ситуации, что там уже давно не украинская армия. Там уже, можно сказать, кадровые натовские военнослужащие, натовское вооружение, несколько волн мобилизации провели, до последнего украинца готовы гнать на убой, как это сейчас с происходит под Лиманом, как было под Харьковом. Они радуются сейчас, что «харьковское наступление», «перемога». Вы приставляете, что ради приезда Зеленского в Изюм они положили тысячи украинцев – военного эффекта никакого, только ради пиара.
Петр Петровский, политолог:
Мы здесь должны понимать одну вещь: сколько волн мобилизации провел киевский режим?
Григорий Азаренок:
С февраля штук шесть-семь.
Петр Петровский:
Полноценных он сделал четыре. Сколько это? Это миллион: 600 тысяч на фронте, 400 в тылу. Что со стороны нас? 180 тысяч на все: и на тыл, и на фронт. То есть несоразмерность. Мы видим, что киевский режим готов на убой идти – первый момент. Второй момент, что многие говорят, давай тоже это признавать, что в такой конфигурации требуется мобилизация. Чтобы эта не была операция ради операции. У нас есть цели и задачи. Спецоперация должна закончиться в Чопе, мы не приемлем фашистского режима даже в какой-то отдельной области Украины. Она должна закончиться в Чопе тем, что будет произведена соответствующая цель. Третий момент. Объявлены референдумы, я думаю, что они будут поддержаны.
Григорий Азаренок:
Украина каждый день запускает на этих людей ракеты, снаряды.
Петр Петровский:
Даже без ракет и снарядов поддержали. Ракеты и снаряды только увеличивают процент.
Григорий Азаренок:
Второе – люди видят, что происходит с теми людьми, которые остались там, откуда русские войска ушли. Там же развернули страшный тотальный террор.
Петр Петровский:
Вот, совершенно верно. Давай мы посмотрим оборотную сторону, что Касачев сказал. После воссоединения с территориями Россия объявит, что война идет на них. Это будет уже не спецоперация и де-юре. Да, это не воюет Украина, ее нет, ее уничтожили майданы. И не только 2014 года. Ты говоришь про армию украинскую, так она с 2004 года не украинская. Кто там, Грищенко приходил, министр обороны. Она уже тогда полностью была подчинена НАТО.
Григорий Азаренок:
В Ираке даже контингент был.
Петр Петровский:
В Ираке и еще во многих странах, как оказалось, управление. А теперь это вообще филиал, серая зона НАТО. Кто-то ходит налево, кто-то – направо, а ответственности не несет. НАТО сходило в Восточную Европу – ответственности не несет. Это так называется. НАТО принес политическую ВИЧ-инфекцию на территорию Восточной Европы, в Украину. Нам приходится сегодня это все расхлябывать. Не воюет украинская армия, ее нет. Есть киевские режим, который уничтожил уже, в конце концов, украинских олигархов, до того дошло. Потому что Западу не надо, ему надо политическая проститутка. Вот Польша – политическая проститутка, потому что у них после реформ Бальцеровича промышленность всю продали немцам, банковскую сферу, нефтепереработку – американцам. Вот у них две партии: американская и немецкая. Между ними идет голосование. В Украине есть киевский режим, который тоже является марионеточным. И ему тоже сейчас делают определенные условия: если устоите, у вас будут западные компании, они вам будут платить налоги, и вы будет от них зависеть. Вот логика.
Григорий Азаренок:
А что касается поставок оружия, там же за десяток лет не рассчитаться. Это уже колония.
Петр Петровский:
Правильно, логика в чем заключается? Мы вам колониальную кабалу сделаем, но чтобы вы тоже не ловчились. Мы у вас еще всех олигархов уберем. Это вообще нонсенс. Казалось бы, кто бы сейчас сказал в Беларуси, что олигархи становятся людьми, которые последнее оплоты украинского суверенитета? Насколько нужно довести этот суверенитет. Они хотя бы были свои, плохие-хорошие. Гады, обворовали Украину, но им некуда деваться. А западный капитал, транснациональные корпорации, им есть куда деваться. Украина – это им галочка в большом списке.
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