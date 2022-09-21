«600 тысяч на фронте, 400 – в тылу». Политолог о расстановке сил украинской армии

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим частичную мобилизацию в России, безопасность Беларуси и европейский фашизм. В гостях политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Что это [частичная мобилизация в России – прим.ред] может изменить и какова в ней потребность? Потому что и президент, и министр обороны России подробно рассказывали о сложившейся ситуации, что там уже давно не украинская армия. Там уже, можно сказать, кадровые натовские военнослужащие, натовское вооружение, несколько волн мобилизации провели, до последнего украинца готовы гнать на убой, как это сейчас с происходит под Лиманом, как было под Харьковом. Они радуются сейчас, что «харьковское наступление», «перемога». Вы приставляете, что ради приезда Зеленского в Изюм они положили тысячи украинцев – военного эффекта никакого, только ради пиара. Петр Петровский, политолог:

Мы здесь должны понимать одну вещь: сколько волн мобилизации провел киевский режим? Григорий Азаренок:

С февраля штук шесть-семь. Петр Петровский:

Полноценных он сделал четыре. Сколько это? Это миллион: 600 тысяч на фронте, 400 в тылу. Что со стороны нас? 180 тысяч на все: и на тыл, и на фронт. То есть несоразмерность. Мы видим, что киевский режим готов на убой идти – первый момент. Второй момент, что многие говорят, давай тоже это признавать, что в такой конфигурации требуется мобилизация. Чтобы эта не была операция ради операции. У нас есть цели и задачи. Спецоперация должна закончиться в Чопе, мы не приемлем фашистского режима даже в какой-то отдельной области Украины. Она должна закончиться в Чопе тем, что будет произведена соответствующая цель. Третий момент. Объявлены референдумы, я думаю, что они будут поддержаны. Григорий Азаренок:

Украина каждый день запускает на этих людей ракеты, снаряды.