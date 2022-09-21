Путин объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации

Новости России. В России объявлена частичная мобилизация. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая с обращением, в котором рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины и освобождению Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, президент России:

Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю – речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.