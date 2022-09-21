«Нравится, не нравится – другого не дано». При каких обстоятельствах Путин может запустить ядерные ракеты?

Петр Петровский, политолог:

Владимир Владимирович четко намекнул, что после присоединения этих территорий агрессия, если она выйдет за определенные масштабы, может обернуться в том числе превентивными ядерными ударами. Если вдруг кто-то ударит по Запорожской АЭС, к примеру, понятно, кто это может ударить. Это НАТО, серый НАТО, прокси НАТО. Но в ответ может пойти... И это определенное предостережение всем этим структурам. С другой стороны, это и то, что президент России фактически объявил, что он развертывает ядерный зонтик после присоединения Донбасса и Причерноморья в их отношении. Они становятся полноправными гражданами Российской Федерации, и с этими территориями должны считаться, как с полноправными российскими территориями. Нравится, не нравится – другого не дано. Вопрос: насколько готов Запад воспринимать это или он там живет какими-то компьютерными играми?

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