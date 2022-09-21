В Словакии люди вышли на улицы и требуют отставки правительства

В Братиславе на улицы вышли несколько тысяч человек, многие из которых специально приехали в столицу для участия в митинге. Демонстранты требовали отставки правительства, а также масштабной помощи государства жителям страны, которые вынуждены выживать в условиях энергетического кризиса и постоянно растущих цен.