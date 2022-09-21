Прямой эфир

В Словакии люди вышли на улицы и требуют отставки правительства

21 сентября 2022 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Словакии. В Словакии прошли массовые акции протеста против политики властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии люди вышли на улицы и требуют отставки правительства-1

В Братиславе на улицы вышли несколько тысяч человек, многие из которых специально приехали в столицу для участия в митинге. Демонстранты требовали отставки правительства, а также масштабной помощи государства жителям страны, которые вынуждены выживать в условиях энергетического кризиса и постоянно растущих цен.

# Акции протеста # Новости Словакии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
90% болгар уверены, что инфляция – главная опасность
21 сентября 2022 11:49

90% болгар уверены, что инфляция – главная опасность

Польское правительство хотело вложить 30 млн долларов в топливо, которым нельзя топить
21 сентября 2022 11:19

Польское правительство хотело вложить 30 млн долларов в топливо, которым нельзя топить

Владимир Макей прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН
21 сентября 2022 10:18

Владимир Макей прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН