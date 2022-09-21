В Бельгии решили отключить освещение на автотрассах для экономии

Там решили отключить декоративную подсветку трехкилометрового моста через Коринфский залив. Открытый накануне Олимпиады в 2004 году, он стал достопримечательностью страны благодаря своей впечатляющей конструкции. В Афинах перестали светиться в темноте здания парламента и мэрии столицы. Погасла подсветка общественных зданий. А в Бельгии для экономии электроэнергии стали отключать освещение на автотрассах. Власти подсчитали, что на этом смогут сэкономить 400 тысяч евро в год. Бельгийцев возмутило это решение. И их недовольство поддержала даже дорожная полиция. Поэтому было решено оставить освещение на опасных участках трасс.