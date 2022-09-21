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В Бельгии решили отключить освещение на автотрассах для экономии

21 сентября 2022 13:11
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Европейские страны переходят на режим жесткой экономии, чтобы минимизировать последствия энергокризиса. Так, например, постепенно погружается во тьму Греция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии решили отключить освещение на автотрассах для экономии-1

Там решили отключить декоративную подсветку трехкилометрового моста через Коринфский залив. Открытый накануне Олимпиады в 2004 году, он стал достопримечательностью страны благодаря своей впечатляющей конструкции. В Афинах перестали светиться в темноте здания парламента и мэрии столицы. Погасла подсветка общественных зданий. А в Бельгии для экономии электроэнергии стали отключать освещение на автотрассах. Власти подсчитали, что на этом смогут сэкономить 400 тысяч евро в год. Бельгийцев возмутило это решение. И их недовольство поддержала даже дорожная полиция. Поэтому было решено оставить освещение на опасных участках трасс.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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