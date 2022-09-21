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В Эстонии провели опрос, и выяснилось, что у жителей почти нет сбережений на чёрный день

21 сентября 2022 13:08
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Новости Эстонии. Четверть жителей Эстонии не имеют сбережений на черный день. Об этом на основании своего исследования сообщил один из крупнейших банков страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии провели опрос, и выяснилось, что у жителей почти нет сбережений на чёрный день-1

25 % людей сказали, что не могут позволить себе откладывать деньги. У 26 % эстонцев есть финансовый резерв лишь на три месяца. 20 % ответили, что размер их денежного запаса составляет лишь две месячных зарплаты. Но 100 % респондентов понимают, что при нынешнем росте цен и стоимости коммунальных услуг эти сбережения быстро исчезнут.

# Кризис в ЕС # Новости Эстонии # Фотофакт

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