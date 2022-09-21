В Эстонии провели опрос, и выяснилось, что у жителей почти нет сбережений на чёрный день

Новости Эстонии. Четверть жителей Эстонии не имеют сбережений на черный день. Об этом на основании своего исследования сообщил один из крупнейших банков страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 % людей сказали, что не могут позволить себе откладывать деньги. У 26 % эстонцев есть финансовый резерв лишь на три месяца. 20 % ответили, что размер их денежного запаса составляет лишь две месячных зарплаты. Но 100 % респондентов понимают, что при нынешнем росте цен и стоимости коммунальных услуг эти сбережения быстро исчезнут.