Пётр Петровский: «Беларусь сегодня становится Брестской крепостью на границе с коллективным Западом»

Петр Петровский, политолог:

Думаю, такие люди поубегали в большинстве. Меня беспокоят другие люди. Это те, которые хотят отсидеться, которые хотят изловчиться. Потому что они думают так: с нами этого не произойдет, с нами этого не будет, а если будет, то мы там тихонько куда-то убежим, не будем защищать родину. Вот эти люди! Это такое болотце, как я называю. Сегодня главная задача всей идеологической вертикали: максимально держать мобилизацию белорусского общества. Про что Вольфович и сказал. Мы мобилизованы, но эту мобилизацию мы должны держать и не допускать различного рода саботажников на местах, которые пытаются просто слить оборону нашего отечества, евразийского континента, давайте откровенно здесь говорить, потому Беларусь сегодня становится Брестской крепостью на границе с коллективным Западом. И эта участь, думаю, нам уготована очень долго, пока коллективный Запад не вольется в Евразию, а это возможно только при одном условии – при условии нашей всеобщей победы и того, что Запад ответит за свои беззакония, которые он тут творил.

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