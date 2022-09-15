«Даже какие-то оступившиеся люди имеют право на последние почести». Дзермант прокомментировал памятник Эмилю Чечко

Григорий Азаренок, СТВ: Сегодня установили памятник на могиле польского дезертира, перебежчика Эмиля Чечко. Напомним, известно, что он покончил жизнь самоубийством. Он перешел на нашу сторону во время мигрантского кризиса, рассказал о страшных зверствах, которые творили там поляки, и поляки никак это не опровергли. Они просто затравили этого человека, его семью. Но никаких журналистов или экспертов, чтобы проверить, на границу они не пустили, что говорит о том, что Эмиль Чечко был прав. Он покончил жизнь самоубийством. Сегодня был установлен памятник именно на польском военном кладбище, но не «аковцев» каких-то, не бандитов, которые уничтожали Беларусь. Это просто польское кладбище, отслужил ксендз службу. Вот такие большие гуманитарные жесты.

Алексей Дзермант, политолог:

Да, мы уважаем память умерших, даже человека, который ввязался в очень мутную и странную историю, и психика его не выдержала. У нас веротерпимое общество ко всем. У нас живут и католики, и мусульмане, есть иудеи, и каждый из представителей этих религий, из представителей этих народов имеет право и возможность чтить свои святыни, служить обряды, содержать и досматривать кладбища. И мы этим гордимся. Вот это по-настоящему многонациональное государство, в Конституции которого написано, что белорусом является любой гражданин Республики Беларусь. Независимо от этнического происхождения. Тот, кто принимает наши ценности, ценит наше государство, – это белорус. Мы принимаем его в семью.

Я еще напомню про обсуждение мер по отношению к беглым. Когда вы все это предали, продали, убежали, тогда вы белорусом перестаете быть, тогда вы становитесь под флаги коллаборантов и предателей. И гражданство вам уже не нужно. Это означает, что мы научились и научимся ценить себя, свою страну, тот мир, спокойствие, то многообразие, сотканное веками Востоком и Западом, которые у нас есть. Это реально ценность, и это основание нашей идеологии. Я вижу в этом признак большого евразийского масштаба. Мы в свой небольшой стране реализовали по-настоящему многонациональные, многоконфессиональные гражданственность и суверенитет. Мы это еще и защищать умеем по-своему, как нужно это защищать в жизни. Поэтому это и есть ценность. Даже какие-то оступившиеся люди имеют право на последние почести, на службу. Это очень важно.

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