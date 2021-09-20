6 человек погибли, ещё 28 пострадали. Хронология трагических событий в пермском университете 20 сентября

Новости России. Трагедия в Перми. Утром в госуниверситете студент открыл огонь. По официальной информации, 6 человек погибли, еще 28 пострадали. По поручению президента Российской Федерации в Пермь направлены главы Минздрава и Минобрнауки. Возбуждено уголовное дело по факту убийства более двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хронологию событий восстановила Полина Королева.

Устроившим расстрел оказался студент первого курса. 18-летний Тимур Бекмансуров перед нападением на вуз оставил сообщение в соцсети. В нем он отметил, что не является экстремистом, а его преступление не теракт. Молодой человек описывает, как прошел медобследование и купил ружье, также отмечает, что о своих планах никому не сообщал.

Изначально целью Бекмансурова была школа, в которой он учился до поступления в вуз. Староста группы, где учился Тимур, рассказала, что студент заранее предупредил о своей неявке 20 сентября. Она также добавила, что он никогда не скрывал, что имеет оружие.

Когда все началось, это было в 11:30-11:35, мы услышали хлопки и сразу закрылись в аудитории.

Жертвами трагедии стали 6 человек. По сообщениям Следственного комитета, 28 пострадали. Состояние некоторых оценивают как тяжелое. Ранения не только огнестрельные, но также ушибы и переломы. Они получены студентами, когда те выпрыгивали из окон.

Информация о задержании стрелявшего появилась спустя около часа после первых новостей. Сообщалось, что молодой человек оказал сопротивление и был ранен. Многие источники говорили о ликвидации Бекмансурова, но эта информация не подтвердилась. Сейчас молодой человек находится в реанимации. Как задерживали студента, устроившего стрельбу в Перми? Читайте здесь.

За самыми тяжелыми пострадавшими из Москвы направлен самолет со всем необходимым медоборудованием. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследовать его будет Центральный аппарат. Правоохранителям предстоит ответить на очевидные вопросы: кто выдал человеку с такими мотивами оружие, а также о действиях охраны университета. По словам студентов, никакой сирены не было, а охрана и турникеты в вузе – иллюзия. «Ружьё приобрёл в мае 2021 года». Что известно следствию о Тимуре Бекмансурове? Читайте здесь.

До конца недели в университете отменяются все занятия и мероприятия. Сотрудники переводятся на дистанционный режим работы.

За 2021 год трагедия в Перми не первый случай. Напомним, 11 мая в Казани погибли 9 человек, пострадали 23 (подробнее здесь). Специалисты говорят, что это повод пересмотреть порядок выдачи разрешения на владение оружием.