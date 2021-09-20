6 человек погибли, ещё 28 пострадали. Хронология трагических событий в пермском университете 20 сентября
Новости России. Трагедия в Перми. Утром в госуниверситете студент открыл огонь. По официальной информации, 6 человек погибли, еще 28 пострадали. По поручению президента Российской Федерации в Пермь направлены главы Минздрава и Минобрнауки. Возбуждено уголовное дело по факту убийства более двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хронологию событий восстановила Полина Королева.
Учебная неделя в пермском госуниверситете началась обычно. Позже в официальной группе в соцсети появится тревожное сообщение. Пока без конкретики, но с призывом не приезжать в университет. Около 10 часов местные СМИ начнут сообщать о происходящем, а в Сети появятся первые видео со студентами пермского вуза. Они в панике выпрыгивают из окон. Потому что в заведение, как расскажут очевидцы, прошел неизвестный с оружием.
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Первые выстрелы неизвестный сделал еще на территории кампуса, затем попал в здание и расстрелял тех, кто был на первом этаже, в том числе охранника. После из восьмого корпуса, где забаррикадировался молодой человек, слышали беспорядочную стрельбу.
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Перед нападением оставил сообщение в соцсети. Что известно о пермском стрелке Тимуре Бекмансурове?
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Устроившим расстрел оказался студент первого курса. 18-летний Тимур Бекмансуров перед нападением на вуз оставил сообщение в соцсети. В нем он отметил, что не является экстремистом, а его преступление не теракт. Молодой человек описывает, как прошел медобследование и купил ружье, также отмечает, что о своих планах никому не сообщал.
Изначально целью Бекмансурова была школа, в которой он учился до поступления в вуз. Староста группы, где учился Тимур, рассказала, что студент заранее предупредил о своей неявке 20 сентября. Она также добавила, что он никогда не скрывал, что имеет оружие.
Когда все началось, это было в 11:30-11:35, мы услышали хлопки и сразу закрылись в аудитории.
Жертвами трагедии стали 6 человек. По сообщениям Следственного комитета, 28 пострадали. Состояние некоторых оценивают как тяжелое. Ранения не только огнестрельные, но также ушибы и переломы. Они получены студентами, когда те выпрыгивали из окон.
Информация о задержании стрелявшего появилась спустя около часа после первых новостей. Сообщалось, что молодой человек оказал сопротивление и был ранен. Многие источники говорили о ликвидации Бекмансурова, но эта информация не подтвердилась. Сейчас молодой человек находится в реанимации.
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За самыми тяжелыми пострадавшими из Москвы направлен самолет со всем необходимым медоборудованием. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследовать его будет Центральный аппарат. Правоохранителям предстоит ответить на очевидные вопросы: кто выдал человеку с такими мотивами оружие, а также о действиях охраны университета. По словам студентов, никакой сирены не было, а охрана и турникеты в вузе – иллюзия.
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