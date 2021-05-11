«По классу начал ходить какой-то человек с оружием». Что происходило в школе Казани, рассказывает очевидец

Новости России. Режим контртеррористической операции введен в Казани после массового убийства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 11 мая вооруженный мужчина устроил стрельбу в школе. Согласно последним данным, жертвами атаки стали девять человек – погибли семеро детей, учительница и одна из сотрудниц, еще 21 человек госпитализирован.

Нападавшему 19 лет, он выпускник этой же гимназии. Незадолго до трагедии был отчислен из местного колледжа из-за неуспеваемости.

В Сети появилось видео, на котором подозреваемый с оружием в руках спокойно идет по улице и машет прохожим. Вскоре после этого он зайдет в школу через главный вход, ранит двух сотрудников, устроит взрыв и начнет кровавую расправу. «Я всегда всех ненавидел». Опубликовано видео допроса нападавшего на школу в Казани

Работники успели нажать тревожную кнопку. Дети, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон третьего этажа.