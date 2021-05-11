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«По классу начал ходить какой-то человек с оружием». Что происходило в школе Казани, рассказывает очевидец

11 мая 2021 15:12
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Новости России. Режим контртеррористической операции введен в Казани после массового убийства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«По классу начал ходить какой-то человек с оружием». Что происходило в школе Казани, рассказывает очевидец-1

Утром 11 мая вооруженный мужчина устроил стрельбу в школе. Согласно последним данным, жертвами атаки стали девять человек – погибли семеро детей, учительница и одна из сотрудниц, еще 21 человек госпитализирован.

«По классу начал ходить какой-то человек с оружием». Что происходило в школе Казани, рассказывает очевидец-4

Нападавшему 19 лет, он выпускник этой же гимназии. Незадолго до трагедии был отчислен из местного колледжа из-за неуспеваемости.

«По классу начал ходить какой-то человек с оружием». Что происходило в школе Казани, рассказывает очевидец-7

В Сети появилось видео, на котором подозреваемый с оружием в руках спокойно идет по улице и машет прохожим. Вскоре после этого он зайдет в школу через главный вход, ранит двух сотрудников, устроит взрыв и начнет кровавую расправу.

«Я всегда всех ненавидел». Опубликовано видео допроса нападавшего на школу в Казани

«По классу начал ходить какой-то человек с оружием». Что происходило в школе Казани, рассказывает очевидец-10

Работники успели нажать тревожную кнопку. Дети, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон третьего этажа.

«По классу начал ходить какой-то человек с оружием». Что происходило в школе Казани, рассказывает очевидец-13

Сперва мы услышали взрыв, после чего по классу начал ходить какой-то человек с оружием. И расстреливал.

«По классу начал ходить какой-то человек с оружием». Что происходило в школе Казани, рассказывает очевидец-16

В числе пострадавших 18 детей, восемь человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Многие получили травмы в результате падения с высоты.

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