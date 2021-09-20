«Мы сели в один угол, просидели так минут 20». Студентка пермского вуза рассказала подробности стрельбы

Новости России. Трагедия в Перми. Утром в госуниверситете студент открыл огонь. По официальной информации, 6 человек погибли, еще 28 пострадали. По поручению президента Российской Федерации в Пермь направлены главы Минздрава и Минобрнауки. Возбуждено уголовное дело по факту убийства более двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Гидт, учащаяся Пермского государственного национального исследовательского университета:

Где-то в 11:20 мы пошли в столовую на первом этаже восьмого корпуса нашего факультета. Мы только взяли еду, сели за столы и услышали хлопок, мы не поняли, что это. И вбежала толпа студентов, они начали прыгать из окон. Мы спросили, что они делают. Они ответили, что там стрельба. В столовой были преподаватели, они закрыли двери, мы отошли от окон и сели в один угол. Мы просидели так минут 20, потом прибыли люди в форме, Росгвардия, наверное, и начали нас выводить.