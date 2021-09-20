Перед нападением оставил сообщение в соцсети. Что известно о пермском стрелке Тимуре Бекмансурове?

Новости России. Трагедия в Перми. Утром в госуниверситете студент открыл огонь. По официальной информации, 6 человек погибли, еще 28 пострадали. По поручению президента Российской Федерации в Пермь направлены главы Минздрава и Минобрнауки. Возбуждено уголовное дело по факту убийства более двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем он отметил, что не является экстремистом, а его преступление не теракт. Молодой человек описывает, как прошел медобследование и купил ружье, также отмечает, что о своих планах никому не сообщал. Изначально целью Бекмансурова была школа, в которой он учился до поступления в вуз. Староста группы, где учился Тимур, рассказала, что студент заранее предупредил о своей неявке 20 сентября. Она также добавила, что он никогда не скрывал, что имеет оружие.