«Молодой человек упал». Как задерживали студента, устроившего стрельбу в Перми?

Новости России. Трагедия в Перми. Утром 20 сентября в госуниверситете студент открыл огонь. По официальной информации, 6 человек погибли, еще 28 пострадали. По поручению президента Российской Федерации в Пермь направлены главы Минздрава и Минобрнауки. Возбуждено уголовное дело по факту убийства более двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация о задержании стрелявшего появилась спустя около часа после первых новостей. Сообщалось, что молодой человек оказал сопротивление и был ранен. Многие источники говорили о ликвидации Бекмансурова, но эта информация не подтвердилась. Сейчас молодой человек находится в реанимации.

Константин Калинкин, сотрудник ДПС:

Мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию. Увидели, как из университета выбегают люди, покидают здание, также была слышна стрельба. Напарник организовал эвакуацию людей, а я побежал к главному входу. Забежал в здание на первый этаж. Увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лесенкам. Окрикнул его: «Бросай». После чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие.

Молодой человек упал. Подбежав к нему, я зафиксировал его движение, убрав ружье, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь.