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«Ружьё приобрёл в мае 2021 года». Вот что уже известно следствию о Тимуре Бекмансурове

20 сентября 2021 14:52
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Новости России. По уточненным данным, шесть человек убиты, 24 пострадали при стрельбе в пермском университете. Ее устроил 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров, при задержании оказавший сопротивление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром злоумышленник вошел в здание университета и открыл беспорядочную стрельбу из ружья. Выстрелов было минимум 30. Часть преподавателей и студентов успели запереться в аудиториях. Многие, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон.

«Ружьё приобрёл в мае 2021 года». Вот что уже известно следствию о Тимуре Бекмансурове-1

Выстрел слышим, поворачиваемся, в 20 метрах от нас вооруженный человек с дробовиком идет и стреляет, мы в разные стороны разбежались. Никого из наших не задел.

Пермский стрелок готовился к преступлению не один год. Вот что рассказали очевидцы происшествия в университете – подробнее здесь.

«Ружьё приобрёл в мае 2021 года». Вот что уже известно следствию о Тимуре Бекмансурове-4

Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России:
Следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом. Установлено, что охотничье гладкоствольное ружье, из которого им велась стрельба, задержанный приобрел в мае текущего года. Допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются мотивы преступления и иные обстоятельства произошедшего.

«Ружьё приобрёл в мае 2021 года». Вот что уже известно следствию о Тимуре Бекмансурове-7

# Стрельба # Тимур Бекмансуров # Светлана Петренко # Фотофакт

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