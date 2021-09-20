«Ружьё приобрёл в мае 2021 года». Вот что уже известно следствию о Тимуре Бекмансурове

Новости России. По уточненным данным, шесть человек убиты, 24 пострадали при стрельбе в пермском университете. Ее устроил 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров, при задержании оказавший сопротивление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром злоумышленник вошел в здание университета и открыл беспорядочную стрельбу из ружья. Выстрелов было минимум 30. Часть преподавателей и студентов успели запереться в аудиториях. Многие, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон.