«Ружьё приобрёл в мае 2021 года». Вот что уже известно следствию о Тимуре Бекмансурове
Новости России. По уточненным данным, шесть человек убиты, 24 пострадали при стрельбе в пермском университете. Ее устроил 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров, при задержании оказавший сопротивление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром злоумышленник вошел в здание университета и открыл беспорядочную стрельбу из ружья. Выстрелов было минимум 30. Часть преподавателей и студентов успели запереться в аудиториях. Многие, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон.
Выстрел слышим, поворачиваемся, в 20 метрах от нас вооруженный человек с дробовиком идет и стреляет, мы в разные стороны разбежались. Никого из наших не задел.
Пермский стрелок готовился к преступлению не один год. Вот что рассказали очевидцы происшествия в университете – подробнее здесь.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России:
Следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом. Установлено, что охотничье гладкоствольное ружье, из которого им велась стрельба, задержанный приобрел в мае текущего года. Допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются мотивы преступления и иные обстоятельства произошедшего.