12 игроков присоединились к хоккейной сборной Беларуси

Многие из них в представлении не нуждаются. К примеру, Даниил Бокун, Сергей Сапего, Александр Суворов. Вызовы получили в том числе участники экстралиги. Попробуют силы в главной дружине страны Никита Мытник, Тимофей Маманович, Иван Янченко и другие. Руководит процессом Дмитрий Квартальнов. Его ассистенты – Игорь Горбенко и Владимир Чебатуркин.

25 апреля состав сборной Беларуси по хоккею претерпел значительные изменения. К тренировкам приступили еще 12 человек, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Данила Паливко, защитник сборной Беларуси по хоккею: Много работали на катании над техникой. Сейчас уже больше переходим к упражнениям, подвязанным к игре. Поэтому хорошее настроение. Пока что каких-то больших тактических наработок не было, но я думаю, что в целом сильно не изменится картинка по сравнению с тем, что было в декабре. В любом случае мы все профессионалы. Поэтому не думаю, что что-то будет такое, что сложно будет усвоить.

Сергей Сапего, защитник сборной Беларуси по хоккею:

Прекрасное настроение, всегда положительные эмоции, когда приезжаешь в сборную. Поэтому сейчас будет время пообщаться с ребятами, с которыми не виделись в сезоне, будем наслаждаться каждым моментом.

Напомним, сборная готовится к майскому турне. 2 и 3 мая предстоит играть в Астане, 5 и 6 мая – в Тольятти, а спустя 2 дня – в Минске.