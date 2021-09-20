Пермский стрелок готовился к преступлению не один год. Вот что рассказали очевидцы происшествия в университете

Новости России. 8 человек убиты, 28 пострадали при стрельбе в пермском университете. Ее устроил 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. При задержании он оказал сопротивление и был ранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 20 сентября злоумышленник вошел в здание университета и открыл беспорядочную стрельбу из ружья. Выстрелов было минимум 30. Часть преподавателей и студентов успели запереться в аудиториях. Многие, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон.

– Мы увидели в окно преступника с оружием и раненого человека на газоне. Мы заперлись, забаррикадировались в аудитории, после чего ждали эвакуацию. Нас вывели сотрудники полиции.

– Страшно, страшно.

Что касается мотивов стрелка, то, как стало известно, незадолго до нападения он опубликовал пост в соцсетях. В нем он сообщил, что готовился к нападению не один год и изначально хотел выбрать целью школу, где учился, но передумал. Студент попросил не считать его нападение терактом и сообщил, что не имеет отношения к экстремистским организациям.