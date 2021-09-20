Прямой эфир

Пермский стрелок готовился к преступлению не один год. Вот что рассказали очевидцы происшествия в университете

20 сентября 2021 11:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 8 человек убиты, 28 пострадали при стрельбе в пермском университете. Ее устроил 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. При задержании он оказал сопротивление и был ранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пермский стрелок готовился к преступлению не один год. Вот что рассказали очевидцы происшествия в университете-1

Утром 20 сентября злоумышленник вошел в здание университета и открыл беспорядочную стрельбу из ружья. Выстрелов было минимум 30. Часть преподавателей и студентов успели запереться в аудиториях. Многие, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон.

Пермский стрелок готовился к преступлению не один год. Вот что рассказали очевидцы происшествия в университете-4

Мы увидели в окно преступника с оружием и раненого человека на газоне. Мы заперлись, забаррикадировались в аудитории, после чего ждали эвакуацию. Нас вывели сотрудники полиции.
Страшно, страшно.

Пермский стрелок готовился к преступлению не один год. Вот что рассказали очевидцы происшествия в университете-7

Что касается мотивов стрелка, то, как стало известно, незадолго до нападения он опубликовал пост в соцсетях. В нем он сообщил, что готовился к нападению не один год и изначально хотел выбрать целью школу, где учился, но передумал. Студент попросил не считать его нападение терактом и сообщил, что не имеет отношения к экстремистским организациям.

Пермский стрелок готовился к преступлению не один год. Вот что рассказали очевидцы происшествия в университете-10

Сейчас занятия в вузе отменены. В Пермь уже вылетела бригада медиков из Москвы. На месте происшествия работают эксперты, возбуждено уголовное дело. Его расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета России. В Пермском крае 21 сентября объявлен день траура.

# Стрельба # Тимур Бекмансуров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лидирует «Единая Россия». Предварительные итоги выборов в Госдуму
20 сентября 2021 10:02

Лидирует «Единая Россия». Предварительные итоги выборов в Госдуму

В Техасе военный самолёт упал на жилые дома. Пилоты получили серьёзные травмы
20 сентября 2021 09:59

В Техасе военный самолёт упал на жилые дома. Пилоты получили серьёзные травмы

Среди протестующих – тысячи уволенных медиков. В Европе продолжаются массовые демонстрации
20 сентября 2021 09:58

Среди протестующих – тысячи уволенных медиков. В Европе продолжаются массовые демонстрации