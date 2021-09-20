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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России в связи с трагедией в Перми

20 сентября 2021 16:49
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Новости России. Трагедия в Перми. Утром в госуниверситете студент открыл огонь. По официальной информации, 6 человек погибли, еще 28 пострадали. По поручению президента Российской Федерации в Пермь направлены главы Минздрава и Минобрнауки. Возбуждено уголовное дело по факту убийства более двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России в связи с трагедией в Перми-1

В связи с трагедией в Перми соболезнование президенту России направил Александр Лукашенко. От имени белорусского народа и себя лично глава государства выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Пермский стрелок готовился к преступлению не один год. Вот что рассказали очевидцы происшествия в университете – подробнее здесь.

# Стрельба # Тимур Бекмансуров # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Полина Королева # Фотофакт

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