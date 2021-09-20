Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России в связи с трагедией в Перми

Новости России. Трагедия в Перми. Утром в госуниверситете студент открыл огонь. По официальной информации, 6 человек погибли, еще 28 пострадали. По поручению президента Российской Федерации в Пермь направлены главы Минздрава и Минобрнауки. Возбуждено уголовное дело по факту убийства более двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.