Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России в связи с трагедией в Перми

Новости России. Трагедия в Перми. Утром в госуниверситете студент открыл огонь. По официальной информации, 6 человек погибли, еще 28 пострадали. По поручению президента Российской Федерации в Пермь направлены главы Минздрава и Минобрнауки. Возбуждено уголовное дело по факту убийства более двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи с трагедией в Перми соболезнование президенту России направил Александр Лукашенко. От имени белорусского народа и себя лично глава государства выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Пермский стрелок готовился к преступлению не один год. Вот что рассказали очевидцы происшествия в университете – подробнее здесь.