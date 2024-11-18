Новости по тегу #Михаил Мурашко

В фокусе внимания представителей ведомств – вопросы в области лицензирования и аккредитации организаций здравоохранения. Особенно заострили внимание на теме медицинского обслуживания.
Документ предусматривает обмен опытом и информацией о научно-технических достижениях в области медицины катастроф и ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.
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