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Новости по тегу #Михаил Мурашко

Министерства здравоохранения Беларуси и России планируют подписать меморандум о сотрудничестве
18 ноября 2024 10:32

Министерства здравоохранения Беларуси и России планируют подписать меморандум о сотрудничестве

Беларусь и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в области медицины катастроф
23 сентября 2024 12:07

Беларусь и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в области медицины катастроф

Что с террористами, атаковавшими «Крокус»? Вся информация о теракте в России
23 марта 2024 09:53

Что с террористами, атаковавшими «Крокус»? Вся информация о теракте в России

В Беларуси и России планируют создать единый регистр доноров стволовых клеток пуповинной крови
10 декабря 2022 11:39

В Беларуси и России планируют создать единый регистр доноров стволовых клеток пуповинной крови

Министр здравоохранения РФ: принципиально важной является выработка подходов по профилактике и лечению
13 октября 2021 18:12

Министр здравоохранения РФ: принципиально важной является выработка подходов по профилактике и лечению

6 человек погибли, ещё 28 пострадали. Хронология трагических событий в пермском университете 20 сентября
20 сентября 2021 18:13

6 человек погибли, ещё 28 пострадали. Хронология трагических событий в пермском университете 20 сентября

Головченко — Мишустину: «Ваш визит является самым убедительным доказательством подлинных братских отношений»
03 сентября 2020 23:13

Головченко — Мишустину: «Ваш визит является самым убедительным доказательством подлинных братских отношений»

Глава Минздрава России о вакцине от коронавируса: «Часть исследований пройдёт на территории Беларуси»
03 сентября 2020 10:40

Глава Минздрава России о вакцине от коронавируса: «Часть исследований пройдёт на территории Беларуси»

Стал известен диагноз российского певца Игоря Николаева
27 марта 2020 06:59

Стал известен диагноз российского певца Игоря Николаева