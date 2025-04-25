Лукашенко: как бы ни складывалась ситуация, в стране должен быть порядок

Накануне 39-й годовщины страшной чернобыльской трагедии тема в поле зрения Александра Лукашенко и компетентных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства доложили о развитии пострадавших регионов. В свое время в зоне радиационного загрязнения оказалась четверть белорусских земель. Но основной удар приняла на себя Гомельская область, в особенности ее приграничные районы. «Рожать не хотим и работаем с прохладцей». Лукашенко о трудовых мигрантах и «белорусах-бездельниках». Читать здесь.

Если мы посмотрим правде в глаза, то поймем, что работают там, где хотят это делать. Не мешают ни зона рискованного земледелия, ни чернобыльское прошлое, если люди заинтересованы. Мотивировать их – задача местной вертикали.

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Задача сейчас – сконцентрироваться на производстве высокотехнологичном в каждом из более пострадавших районов и в целом по Гомельской области. И контролировать исследования, они идут ежегодно, каждую программу, и подтверждают, что и земли были где-то подвержены загрязнениям – дозы уменьшаются, и территория становится намного чище. Что касается чернобыльских программ и поддержки. Ее оказывать продолжат, но только по профилю и точечно, а не «заодно». Лукашенко о своем визите в Витебскую область: разбосячились дальше некуда!

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Но, когда мы говорим, что нужны здесь какие-то дополнительные деньги, то вот эти дополнительные деньги должны быть очень качественно просчитаны, аргументированы и направлены на решение конкретной проблемы. В первую очередь на сегодня это та проблема, которая связана с производством, где влияние вот этого чернобыльского фактора на производство все-таки оказывается. И здесь нужна соответствующая поддержка. Но и в этом случае нужна концентрация.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы взяли под особый контроль проблемные предприятия, которые находятся на территории этих районов. Задача поставлена, чтобы в самое короткое время, я полагаю, год-два, они должны в крайнем случае начать зарабатывать сами на себя. То есть перспектива крупных товарных производств, развитие других производств.