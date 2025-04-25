Прямой эфир

Лукашенко: как бы ни складывалась ситуация, в стране должен быть порядок

25 апреля 2025 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Накануне 39-й годовщины страшной чернобыльской трагедии тема в поле зрения Александра Лукашенко и компетентных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства доложили о развитии пострадавших регионов. В свое время в зоне радиационного загрязнения оказалась четверть белорусских земель. Но основной удар приняла на себя Гомельская область, в особенности ее приграничные районы.

«Рожать не хотим и работаем с прохладцей». Лукашенко о трудовых мигрантах и «белорусах-бездельниках». Читать здесь.

Лукашенко: как бы ни складывалась ситуация, в стране должен быть порядок-2

Если мы посмотрим правде в глаза, то поймем, что работают там, где хотят это делать. Не мешают ни зона рискованного земледелия, ни чернобыльское прошлое, если люди заинтересованы. Мотивировать их – задача местной вертикали.

Лукашенко: как бы ни складывалась ситуация, в стране должен быть порядок-4

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Задача сейчас – сконцентрироваться на производстве высокотехнологичном в каждом из более пострадавших районов и в целом по Гомельской области. И контролировать исследования, они идут ежегодно, каждую программу, и подтверждают, что и земли были где-то подвержены загрязнениям – дозы уменьшаются, и территория становится намного чище.

Что касается чернобыльских программ и поддержки. Ее оказывать продолжат, но только по профилю и точечно, а не «заодно».

Лукашенко о своем визите в Витебскую область: разбосячились дальше некуда!

Лукашенко: как бы ни складывалась ситуация, в стране должен быть порядок-6

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Но, когда мы говорим, что нужны здесь какие-то дополнительные деньги, то вот эти дополнительные деньги должны быть очень качественно просчитаны, аргументированы и направлены на решение конкретной проблемы. В первую очередь на сегодня это та проблема, которая связана с производством, где влияние вот этого чернобыльского фактора на производство все-таки оказывается. И здесь нужна соответствующая поддержка. Но и в этом случае нужна концентрация.

Лукашенко: как бы ни складывалась ситуация, в стране должен быть порядок-8

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы взяли под особый контроль проблемные предприятия, которые находятся на территории этих районов. Задача поставлена, чтобы в самое короткое время, я полагаю, год-два, они должны в крайнем случае начать зарабатывать сами на себя. То есть перспектива крупных товарных производств, развитие других производств.

Лукашенко: как бы ни складывалась ситуация, в стране должен быть порядок-10

Таким образом, все не зря, есть результат, но должна бы быть и отдача. И пусть трудно поспорить с тем, что каждый должен заниматься своим делом на своем месте, но можно дополнить: не умоляя дел, которыми заняты другие. Потому полезны такие совещания, выходящие далеко за стены Дворца Независимости и напоминающие: в мире, где принято считать себя самым, каждый все же не один. А вот страна у нас единственная.

Лукашенко: как бы ни складывалась ситуация, в стране должен быть порядок-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как бы ни складывалась ситуация, как бы мы ни рассуждали здесь, мы понимаем, что должен быть в стране порядок.

Читайте также:

Лукашенко: «В 2020 году возле Дворца Независимости не пакистанцы бегали»

Анатолий Сивак рассказал, сколько денег потратили на чернобыльские программы за 2024-й

Лукашенко спросил о результатах чернобыльских программ: надо отучать людей от соски!

# Государственная политика # Авария на Чернобыльской АЭС # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Анатолий Сивак # Иван Крупко # Михаил Русый

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси наступила «Библионочь-2025». Вот что ждёт посетителей
25 апреля 2025 18:39

В Беларуси наступила «Библионочь-2025». Вот что ждёт посетителей

Помощник Президента по Минску встретился с коллективом академии связи
25 апреля 2025 18:29

Помощник Президента по Минску встретился с коллективом академии связи

Конференция «Женское лицо Победы» прошла в Минске
25 апреля 2025 18:23

Конференция «Женское лицо Победы» прошла в Минске