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Новости по тегу #Стрельба

В Турции неизвестный открыл огонь у лицея, ранены 4 школьника
22 сентября 2026 07:26

В Турции неизвестный открыл огонь у лицея, ранены 4 школьника

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе
09 сентября 2026 20:15

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

В дагестанском кафе произошло двойное убийство
09 сентября 2026 10:20

В дагестанском кафе произошло двойное убийство

Пьяного водителя останавливали со стрельбой в Молодечненском районе
07 сентября 2026 15:50

Пьяного водителя останавливали со стрельбой в Молодечненском районе

Россыпь наград выиграли белорусы на открытом Кубке России по пулевой стрельбе
10 августа 2026 11:26

Россыпь наград выиграли белорусы на открытом Кубке России по пулевой стрельбе

Белорусы выступают на чемпионате Европы по пулевой стрельбе (U-23)
04 августа 2026 20:15

Белорусы выступают на чемпионате Европы по пулевой стрельбе (U-23)

Белорус Владимир Чернов стал победителем Кубка России по пулевой стрельбе
03 августа 2026 11:55

Белорус Владимир Чернов стал победителем Кубка России по пулевой стрельбе

Агенты службы иммиграции и таможенного контроля США застрелили мужчину
14 июля 2026 07:57

Агенты службы иммиграции и таможенного контроля США застрелили мужчину

Юрий Кравцов завоевал золотую награду на юниорском чемпионате мира по пулевой стрельбе
25 июня 2026 20:23

Юрий Кравцов завоевал золотую награду на юниорском чемпионате мира по пулевой стрельбе

Белоруска Екатерина Иванова завоевала золото молодежного ЧМ по пулевой стрельбе
22 июня 2026 12:03

Белоруска Екатерина Иванова завоевала золото молодежного ЧМ по пулевой стрельбе

На юниорском ЧМ по пулевой стрельбе женская команда Беларуси заняла второе место
18 июня 2026 20:25

На юниорском ЧМ по пулевой стрельбе женская команда Беларуси заняла второе место

13 комплектов наград разыграют участники Кубка Белорусской федерации стрелкового спорта
21 мая 2026 20:07

13 комплектов наград разыграют участники Кубка Белорусской федерации стрелкового спорта