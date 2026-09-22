Новости по тегу #Стрельба

Он станет определяющим в комплектовании национальной команды, которая будет бороться за олимпийские лицензии на чемпионате мира в Катаре.
В результате стрельбы скончались две женщины.
Мужчину лишат водительских прав на 5 лет и обяжут выплатить штраф – 200 базовых величин (9 тысяч рублей).
В заключительный день на третью ступень пьедестала поднялись Дарья Ахметова и Андрей Казак, а также Надежда Леоновец и Владимир Шолохов.
Континентальный форум проходит в польском Вроцлаве.
Ему не было равных в олимпийской дисциплине – стрельбе из винтовки из трех положений.
Водитель показался им подозрительным и якобы представлял угрозу безопасности.
Белорусский спортсмен показал лучший результат в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров.
Белоруске не было равных в малокалиберном пистолете. Данный пьедестал стал уже третьим на этом турнире.
Чемпионат мира по пулевой стрельбе среди юниоров до 21 года проходит в немецком Зуле.
Минск принимает международный турнир по пулевой стрельбе Кубок федерации.
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