Триумф белорусской школы батута и бронза Недосекова. Подводим итоги Олимпийской декады

Новости Беларуси. За выступлениями наших спортсменов в Токио следят миллионы белорусов. Но особенно, по-семейному, радуются медалям Ивана Литвиновича и Максима Недосекова родные, близкие, первые тренеры и, конечно, те, кто делает первые шаги в этих видах спорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дня них наши герои Олимпиады – настоящие кумиры. Настоящие олимпийские эмоции за тысячи километров от Японии в репортаже Юлии Силипицкой. Олимпиада в Токио достигла экватора, каждый новый день приносит большие сюрпризы. Но пока хронология недели.

Восьмой олимпийский день близился к завершению, а белорусская медальная копилка все еще была не распечатана. Но бывалые говорили: «В Рио белорусы завоевали первую медаль на восьмой день». Тогда это стало возможным благодаря тяжелоатлетке Дарье Наумовой, она взяла серебро. И сейчас подождем. И дождались. «Золотым он украсил куплетом». Посмотрите, какие стихи посвящают победе Ивана Литвиновича Счастье решило не медлить, и вот субботнее утро стало поистине добрым. Первое золото в белорусской команде. «Надеюсь, у вас тоже всё получится». Иван Литвинович посвятил золотую медаль Олимпиады бабушке

На родине Литвиновича, в Вилейке, в спортивной колыбели СДЮШОР работа кипит, невзирая ни на что, зато юные спортсмены уже точно знают, на кого равняться. В зал Литвинович впервые попал в два месяца. Побывали там, где родилась новая звезда отечественного спорта

Неприметную пятиэтажку, где живет чемпион, победная новость уже облетела вдоль и поперек. Как отреагировали соседи Ивана Литвиновича на новость о победе? «Я же плакала, когда слушала по телевизору» Иван-царевич, а сегодня и олимпийский чемпион, – наследник не миллионов, а гораздо большего. Мама, Татьяна Александровна, передала сыну генные сокровища. Ведь она сама мастер спорта по спортивной акробатике и в добавок местный тренер. Именно поэтому в вилейской СДЮШОР мальчик сделал первые шаги и в спорт, и в жизнь. А мужское плечо ему подставил первый тренер Петр Зайцев, он всегда верил в своего Ваню. Тренер Литвиновича: привела еще совсем маленького сынульку сюда, с ним игрались, а потом он начал прыгать

Максим Недосеков отправлялся в Токио в качестве фаворита. Он с легкостью прошел квалификацию и шутил. Соперникам он уже дал интервью, правда, на обыкновенную расческу. Только он не уточнил, какого рода возьмет медаль.

Эти состязания стали для участников «валидольными». Такой жесткой конкуренции не припомнит никто и нигде. Рубеж 2 м 37 см стал почти камнем преткновения для всех медалистов. И чемпионов в прыжках в высоту в Токио оказалось два, Недосеков стал третьим лишь по количеству попыток. 2 м 37 см – это и национальный рекорд, который белорус установил в Венгрии летом. За Макса болела вся страна, вместе с его родными переживала и наша съемочная группа.

Ну… Ай, медаль!

Мы просто в шоке, конечно, спасибо. Все. Он молодец, красавец. Я думаю, что будущее у него будет еще лучше.

Олимпийские игры в Токио можно смело назвать самыми необычными. С первого дня мультифорум бьет рекорды. Помимо того, что впервые в истории Игры была перенесены, теперь впервые Олимпиада проходит в нечетный год – 2021-й. А что самое умопомрачительное – все спортивные баталии можно наблюдать только по телевизору и мессенджерам. Деньги за купленные билеты на Олимпиаду организаторы обязуются вернуть в полном объеме. Правда, как всегда, в каждых правилах есть и исключения. В префектурах Ибараки, Мияги, Сидзуока и Фукусима зрители допускаются, но исключительно японцы. Таким образом, при пустых трибунах пройдут 724 из 750 состязаний.

Не будь мы журналистами-пронырами, если бы не изловчились, и не добыли бы парочку планов внутри деревни. На токийскую Олимпиаду прибыли около 12,5 тысячи человек из 206 стран, в Рио-де-Жанейро было столько же спортсменов. Разыграют 339 комплектов наград в 33 видах спорта, это на пять видов больше, чем в 2016-м. Причем в олимпийскую семью включено еще четыре вида: карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Это рекордное количество стран-участниц, комплектов наград и видов спорта.

Кстати, именно по скейтбордингу вновь испеченная олимпийская чемпионка заслужила титул самой молодой, Момидзи Нисии 13 лет.

Официально самым молодым медалистом в истории Олимпиад считался греческий гимнаст Димитриос Лундрас. В Афинах в 1896 году ему было всего 10 лет и 7 месяцев.

У белорусов самой юной можно считать нашу пловчиху Анастасию Шкурдай. Ей 18, и она пока только участница финалов. Вполне возможно, Анастасию ожидает звездный час в Париже.

В белорусской команде, в которой значатся 108 атлетов, довольно много тех, кому за 40. Но пока эта категория спортсменов без медалей. Лучница Анна Марусова взяла только деревянную медаль, а парусница Татьяна Дроздовская – финалистка, лучший результат – топ-8. Иван Тихон 45-летний юбилей отметил в Токио. Говорят, как проведешь свой день рождения, так и весь год пройдет. Надеемся, что метатель Тихон поставит медальную точку в своей карьере и будет потчевать на лаврах не только в 2021 году. В секторе Ивана мы будем наблюдать 2 августа. Виктория Чайка завершила свою шестую Олимпиаду, а Анастасия Прокопенко только начнет ее. Девушки бальзаковского возраста, мамы со стажем, да и олимпийских циклов на двоих почти девять наберется. Но до рекордов возрастных им далеко. Это её восьмая Олимпиада. Какие результаты показали в Токио самые возрастные участники Игр

Фаворитка Токио, чемпионка Рио в многоборье Симона Байлз стала первой женщиной, которой удалось приземлиться двойным пируэтом Юрченко согнувшись. По олимпийским медалям Байлз уступает только белорусскому спортсмену Виталию Щербо, у которого на четыре победы больше. Японская история американки весьма интригующая. После успешной квалификации Байлз снялась с командного многоборья, а затем объявила, что не выступит и в личных соревнованиях. Причина прозрачна – психологические проблемы. Завершаем тему о возрасте, скажем что самым возрастным чемпионом в олимпийской истории значится шведский стрелок Оскар Сван, он трижды возглавлял пьедестал. На последних своих Играх в 1920-м ему было 72 года. «В этот раз не удастся стартовать». Александр Фоминов о своём снятии со стартов в конном спорте на Олимпиаде

Промежуточный протокол медальных достижений меняется ежечасно, пока по завоеванным медалям лидирует Китай, на второй позиции – Америка, на третьей – Япония. Сборная США самая многочисленная, в ее реестре значатся 613 атлетов, а вот самых малочисленных сборных целых 12, в их составе всего два атлета. В этом списке значится Бермудские острова, у которых уже одно золото, Флора Даффи победила в триатлоне. Нельзя не сказать об эпохальном событии в олимпийской истории. В Токио спортсмены выступают под новым девизом: «Быстрее, выше, сильнее – вместе». Именно так хотелось завершить недельный обзор самых ярких событий Олимпиады в Токио и напомнить, что белорусы еще не выходили на старт и в половине дисциплин, где мы ожидаем медалей. В Рио-де-Жанейро наша команда завоевала девять медалей, в их числе одно золото.