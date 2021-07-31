«Надеюсь, у вас тоже всё получится». Иван Литвинович посвятил золотую медаль Олимпиады бабушке

Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. Этот день навсегда войдет в историю нашего спорта. 31 июля зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван Литвинович – наш чемпион.

Иван родом из небольшой Вилейки, а в зал акробатики впервые попал в возрасте двух месяцев. Его мама – тренер, и она всегда брала сына с собой на занятия. Упорный труд, мастерство и высокий класс позволили спортсмену быть чемпионом.