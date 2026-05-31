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Новости по тегу #Иван Литвинович

Накануне Дня защиты детей в Витебске прошел «Зеленый марафон»
31 мая 2026 08:10

Накануне Дня защиты детей в Витебске прошел «Зеленый марафон»

Ивану Литвиновичу присвоено звание «Заслуженный мастер спорта»
30 декабря 2025 20:10

Ивану Литвиновичу присвоено звание «Заслуженный мастер спорта»

Белорусские батутисты завоевали три золота и серебро на чемпионате мира в Испании
10 ноября 2025 11:41

Белорусские батутисты завоевали три золота и серебро на чемпионате мира в Испании

Иван Литвинович выиграл общий зачёт Кубка мира в индивидуальных прыжках на батуте
07 октября 2025 12:15

Иван Литвинович выиграл общий зачёт Кубка мира в индивидуальных прыжках на батуте

Белорусские батутисты завоевали два золота и бронзу на дебютном этапе Кубка мира в Азербайджане
24 февраля 2025 12:45

Белорусские батутисты завоевали два золота и бронзу на дебютном этапе Кубка мира в Азербайджане

В НОК за достижения наградили выдающихся спортсменов Беларуси
25 декабря 2024 17:40

В НОК за достижения наградили выдающихся спортсменов Беларуси

Сергеенко вручил специальные благодарности победителям и призёрам Олимпиады и Паралимпиады
14 октября 2024 16:40

Сергеенко вручил специальные благодарности победителям и призёрам Олимпиады и Паралимпиады

Ивана Литвиновича и Виолетту Власову встретили в Национальном аэропорту
06 августа 2024 19:29

Ивана Литвиновича и Виолетту Власову встретили в Национальном аэропорту

Президент поздравил Ивана Литвиновича с триумфом на Олимпиаде в Париже
03 августа 2024 07:48

Президент поздравил Ивана Литвиновича с триумфом на Олимпиаде в Париже

Белорус Иван Литвинович завоевал золото Олимпийских игр в прыжках на батуте
02 августа 2024 19:52

Белорус Иван Литвинович завоевал золото Олимпийских игр в прыжках на батуте

Иван Литвинович завоевал золото на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
08 июля 2024 11:01

Иван Литвинович завоевал золото на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

Литвинович и Бордиловская отобрались на Игры в Париже
25 марта 2024 13:02

Литвинович и Бордиловская отобрались на Игры в Париже