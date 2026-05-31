Новости по тегу #Иван Литвинович

Масштабный проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, привлечение внимания к экологии и поддержку благотворительных инициатив.
Батутист является единственным на планете двукратным олимпийским чемпионом.
Андрей Буйлов и Иван Литвинович стали чемпионами в синхронных прыжках.
Впереди у мастеров прыжков на батуте – главный старт сезона. Чемпионат мира в испанской Памплоне пройдет с 5 по 10 ноября.
Вне конкуренции были лидеры национальных сборных – двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович и серебряный призер Игр в Париже Виолетта Бордиловская.
Лучшим атлетом предсказуемо стал Иван Литвинович. Сильнейшими спортсменками назвали Виолетту Бордиловскую и Арину Соболенко.
«Несмотря на санкции, наши спортсмены ярко выступили на летних Олимпийских и Паралимпийских играх», – отметил председатель Палаты представителей.
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